Высока вероятность того, что в Литве потоки нелегальной миграции весной опять вырастут

"То, что зимой потоки нелегальной миграции в Литву сократились, не означает, что ситуация с безопасностью изменилась. Очень вероятно, что весной, летом нелегальная миграция снова начнет расти", – сказал Р. Любаев агентству ELTA.

"Об этом свидетельствует и наш прошлогодний опыт, и общий опыт ЕС. В весенний и летний сезоны цифры нелегальной миграции растут. Кроме того, соседние режимы не отказываются от намерений еще больше дестабилизировать ситуацию как в странах ЕС, так и в странах НАТО", – добавил он.

Начальник СОГГ уверяет, что Литва в сотрудничестве с другими странами Евросоюза (ЕС) уже готовится к возможному увеличению весенних потоков нелегальной миграции.

"Мы постоянно следим за ситуацией, активно работаем с нашими партнерами в ЕС, с соседними странами и готовимся весной обеспечить охрану границ, потому что эти потоки, скорее всего, вырастут", – сказал он.