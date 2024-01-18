Высока вероятность того, что в Литве потоки нелегальной миграции весной опять вырастут

"То, что зимой потоки нелегальной миграции в Литву сократились, не означает, что ситуация с безопасностью изменилась. Очень вероятно, что весной, летом нелегальная миграция снова начнет расти", – сказал Р. Любаев агентству ELTA.
"Об этом свидетельствует и наш прошлогодний опыт, и общий опыт ЕС. В весенний и летний сезоны цифры нелегальной миграции растут. Кроме того, соседние режимы не отказываются от намерений еще больше дестабилизировать ситуацию как в странах ЕС, так и в странах НАТО", – добавил он.
Начальник СОГГ уверяет, что Литва в сотрудничестве с другими странами Евросоюза (ЕС) уже готовится к возможному увеличению весенних потоков нелегальной миграции.
"Мы постоянно следим за ситуацией, активно работаем с нашими партнерами в ЕС, с соседними странами и готовимся весной обеспечить охрану границ, потому что эти потоки, скорее всего, вырастут", – сказал он.
Р. Любаев говорит, что попытки нелегального пересечения границы Литвы продолжаются, но превентивных мер достаточно, чтобы их контролировать.
"Наши сотрудники, имея возможность контролировать границу через систему мониторинга, прибывают на место еще до нарушения государственной границы.
Обычно повреждение можно предотвратить с помощью профилактических мер. Подъезжают сотрудники СОГГ, и тогда либо мигранты, либо помогающие им белорусские должностные лица удаляются вглубь территории Беларуси", – сказал он.