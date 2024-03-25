Вырубка леса в охраняемой пуще подняла на ноги инспекторов: никаких разрешений нет

"Одни люди в Шимоняйской пуще своими телами останавливают тракторы лесорубов, а другие уничтожают лес. Дирекция Аукштайтийских охраняемых территорий получила информацию об уничтожении леса", – информировали ее представители.
Специалист дирекции Юрате Баненене ездила в деревню Инкунай (Аникщайский район) и зафиксировала факт вырубки деревьев, "уничтожения подлеска, перекапывания земли, обустройства водоема – уничтожения рельефа и естественных элементов гидрографической сети".
"Нелегальные работы проводились на биосферном полигоне Шимоняйской пущи. Это охраняемая территория. Специалист дирекции информировала о нарушениях Департамент охраны природы. Его специалисты решат, какая ответственность ждет нарушителя", – указали представители дирекции.
Delfi напоминает, что это не первое подобное нарушение в Шимоняйской пуще.
Представитель дирекции Аушрине Шемене сказала Delfi, что с ними хозяин участка никакие работы не согласовывал, никакие разрешения служба не выдавала.
"Эта территория важна для проекта "Натура 2000", это территория, где живут охраняемые виды птиц. Чтобы вырубить здесь лес, надо согласовать работы с дирекцией", - указала она.
По данным Центра реестра, участок площадью 13.7300 га находится в деревне Инкунай. Хозяева участка - Арвидас и Эугениюс Катуоки.
Представитель Государственной службы леса Удрис Стасялса сказал, что на этом участке в последний раз в 2012 г. была согласована вырубка деревьев для собственных нужд. Он сказал, что больше разрешений не выдавали.
Инспекторы Департамента охраны природы остановили работы на участке. Их информировали о нарушениях 27 февраля 2024 года. Инспекторы подтвердили, что работы были нелегальными.
"Сейчас продолжается расследование, когда оно завершится, сможем информировать о результатах", - указали представители департамента.
Арвидас Катуока в 2010-2018 гг. был директором ЗАО Anykščių vandenys.
В 2015 и 2023 г. он участвовал в муниципальных выборах от социал-демократов. Он является членом Аникщайского отделения соцдемов.
Катуока не считает, что он допустил какие-то нарушения. По его словам, вырубали только сухие деревья, поэтому разрешение не требовалось. А пруд он выкопал для того, чтобы в него стекала вода.
"7 лет как лес затоплен. Лес пострадал и от ветра. Когда затапливало мостик, никто не следил, а когда я углубил место, куда стекала вода, подняли шум. Там было болотце. Затоплена речушка, лес. 3 га леса повреждены – 7 лет деревья сухие. Я писал, но никто не обращал внимания. А тут, в самом низком месте выкопал пруд, чтобы вода стекала. Я хочу, чтобы там было красиво, это ведь мой лес", - сказал он.