Выпускные экзамены в Литве: старшеклассники будут сдавать экзамен по литовскому языку и литературе

На экзамене по литовскому языку и литературе кандидаты должны будут написать сочинение, выбрав одну из четырех предложенных тем: две темы для сочинения-рассуждения и две темы для литературного сочинения. По каждой теме на экзамене предлагаются два автора, однако данное предложение носит лишь рекомендательный характер.

Требование указать хотя бы одного обязательного автора остается, но выпускники могут выбрать его не только из числа перечисленных по теме, но и из всех обязательных авторов.