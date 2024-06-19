Выпускники сдают аудирование, письменную и устную части экзамена по русскому языку

Экзамен по иностранному языку состоит из четырех частей. Устная часть экзамена по русскому языку состоялась в начале апреля. Между тем, в среду двенадцатиклассникам будет выделено 30 минут на прослушивание, 60 мин на чтение и 90 мин на письменные задания.
На сдачу экзамена по русскому языку всего выделяется примерно 3 часа.
По данным Национального агентства образования (НАО), экзамен по русскому языку в этом году выбрали 1992 кандидата. В прошлом году этот экзамен сдали 99,8 проц. кандидатов.
В этом году экзамен по русскому языку как иностранному проводится в последний раз. Со следующего учебного года государственный экзамен на аттестат зрелости будет проводиться только в качестве экзамена по родному языку и литературе среди русского национального меньшинства.
Итоги основной экзаменационной сессии планируется объявить 12 июля.
В ходе основной сессии государственных выпускных экзаменов будет проведено тринадцать государственных и три школьных выпускных экзамена. Эта сессия завершится 25 июня.
Право на участие в экзаменационной сессии на аттестат зрелости получают только те выпускники, чьи годовые оценки по изучаемому предмету не ниже четырех баллов.
Желающие получить аттестат зрелости должны сдать два выпускных экзамена: обязательный выпускной экзамен по литовскому языку и литературе и другому выбранному предмету, или выполнить задание на аттестат зрелости.