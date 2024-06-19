Выпускники сдают аудирование, письменную и устную части экзамена по русскому языку

Экзамен по иностранному языку состоит из четырех частей. Устная часть экзамена по русскому языку состоялась в начале апреля. Между тем, в среду двенадцатиклассникам будет выделено 30 минут на прослушивание, 60 мин на чтение и 90 мин на письменные задания.

На сдачу экзамена по русскому языку всего выделяется примерно 3 часа.

По данным Национального агентства образования (НАО), экзамен по русскому языку в этом году выбрали 1992 кандидата. В прошлом году этот экзамен сдали 99,8 проц. кандидатов.