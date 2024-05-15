Выпроводивший из заповедника журналистов предприниматель арендует дворец по цене намного ниже рыночной

Она привела конкретный пример. "Помещение в Шнипишкес для заведения общепита в изношенном здании можно арендовать за 18 евро за кв. м, в более новом - 23 евро за кв. м", – сказала специалист.

Ширинскене обратилась к ВРИО министра науки и образования Монике Навицкене и в Центр исследования природы и попросила ответить на 7 вопросов:

1. Почему здание сдает в аренду Центр исследования природы, почему его не передали Имущественному банку?

2. Кто и когда принял решение об аренде?

3. Что Центр исследования природы намерен делать с помещениями после окончания срока действия договора об аренде?

4. Сколько участников было в конкурсе на аренду помещений, кроме Gero serviso garantija?

5. Как потенциальных арендаторов информировали о конкурсе на аренду?

6. По каким критериям выбирали победителя конкурса?

7. Есть ли в договоре с арендатором пункты, касающиеся сохранения объекта культурного наследия и возмещения ущерба, если имущество пострадает или будет уничтожено?