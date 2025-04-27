Выплаты в случае смерти близкого человека: иногда можно получить 5190 евро

„Работникам бюджетных учреждений в случае смерти члена семьи (супруга, детей, матери, отца, бабушки, дедушки, других близких родственников, с которыми они поддерживали тесные отношения или вместе жили) бюджетное учреждение может выплатить материальное пособие в размере до 5 минимальных зарплат, если подана заявка и предоставлено свидетельство о смерти“, – сказали представители ГИТ.

Кроме того, работнику предоставляют неоплачиваемый отпуск на 5 календарных дней.

Государственная инспекция по труду (ГИТ) сказала Delfi, что важно знать - в случае смерти близкого человека работодатель должен предоставить неоплачиваемый отпуск на такой срок, на какой просит работник.

Это значит, что сумма выплаты составляет 5190 евро.

ГИТ отмечает, что в Трудовом кодексе такого пункта нет, частные работодатели выплачивать такие деньги не обязаны.

Надо не забывать, что на похороны всем выделяют одноразовое пособие в размере 560 евро.

Это пособие может в течение 12 месяцев со дня смерти человека получить лицо, организующее похороны. С просьбой о выплате пособия надо обращаться в муниципалитет по мести жительства покойного.

Соцмин отмечает, что заявку на получение пособия можно подать через систему spis.lt.

Пенсия, выплачиваемая вдовам и вдовцам

Вдове или вдовцу покойного пенсионера полагается особая пенсия. В 2025 году ее размер составляет 42,29 евро.