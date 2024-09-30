Выплаты „Содры“ в октябре: графики переводов

Пособия по уходу за детьми выплатят с 15 октября, по безработице – 21 октября, на содержание детей – с 25 октября. Другие выплаты переводят в определенные временные интервалы: за долгосрочную работу – в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, по болезни и материнству – в течение 17 рабочих дней после подачи всех документов, отцовству – в течение 5 рабочих дней после завершения отпуска.