Выпавшие из карусели мальчик с мужчиной еще находятся в больнице: выясняется, что ребенок сам не отстегивался

Полиция сразу после происшествия осмотрела и испытала карусель Aštuonkojis. В ходе проверки выяснилось, что ремни безопасности в карусели работают неисправно, не всегда ремни фиксируются, несмотря ан то, что слышится щелчок. Несколько раз полицейские с трудом отстегнули ремни, несколько раз замок отстегивался после сильного толчка.

„Люди реагируют, поддерживают, мы им очень благодарны. С нами связались и люди, которые в то время были на карусели, они сказали, что опоры болтались, они не чувствовали себя в безопасности, им было страшно. Люди сообщали, что видели само падение, как падал ребенок, потом дедушка. То же самое сказал дедушка – ребенок стал падать, он пытался его задержать, но их обоих выбросило из карусели, –рассказали близкие. – Ребенок точно не мог отстегнуть ремень, у нас есть фотографии, ребенок сидел в другой стороне, не там, где находится замок“.