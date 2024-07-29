Выпавшие из карусели мальчик с мужчиной еще находятся в больнице: выясняется, что ребенок сам не отстегивался

Полиция сразу после происшествия осмотрела и испытала карусель Aštuonkojis. В ходе проверки выяснилось, что ремни безопасности в карусели работают неисправно, не всегда ремни фиксируются, несмотря ан то, что слышится щелчок. Несколько раз полицейские с трудом отстегнули ремни, несколько раз замок отстегивался после сильного толчка.
В воскресенье вечером в Клайпеде демонтировали большую часть аттракционов, однако до окончания расследования карусель Aštuonkojis останется на месте, ее охраняет полиция.
Расследование продолжается, однако, по словам близких пострадавших, камеры в том месте не позволяют ясно увидеть, как произошло несчастье.
„Люди реагируют, поддерживают, мы им очень благодарны. С нами связались и люди, которые в то время были на карусели, они сказали, что опоры болтались, они не чувствовали себя в безопасности, им было страшно. Люди сообщали, что видели само падение, как падал ребенок, потом дедушка. То же самое сказал дедушка – ребенок стал падать, он пытался его задержать, но их обоих выбросило из карусели, –рассказали близкие. – Ребенок точно не мог отстегнуть ремень, у нас есть фотографии, ребенок сидел в другой стороне, не там, где находится замок“.
Городские камеры зафиксировали момент падения, но запись нечеткая. Близкие пострадавших отрыто говорят – даже полиция сказала, что самым веским аргументом было бы видео карусели в момент несчастья. Близкие пока такого видео не получили, они не знают, не передавали ли подобное видео полиции.
„Просим тех, кто был на празднике, может, кто-то снимал своих близких на карусели. Мы надеемся, что кто-то после праздника просмотрит записи в телефонах, может, кто-то запечатлел момент несчастья“, – сказала дочь пострадавшего мужчины.
Обоих пострадавших оперировали. Их состояние стабильное, их жизни ничто не угрожает. Однако выздоровление будет небыстрым, у мужчины несколько переломов, близкие сказали, что только чудом не был задет позвоночник.
„Первыми на помощь пришли мальтийцы. Они перевязали раны, до приезда врачей оказали первую помощь. После операции папа был в реанимации. У него сломаны ребра, из-за многочисленных переломов оперировали руку“, – рассказала женщина.
Близкие пострадавших сказали, что для них главное - не наказать кого-то, а защитить других от подобного несчастья.
По данным Департамента полиции, 27 июля, в 15.30 ч., в Клайпедскую больницу с ул. Приешпилё доставили мальчика (2016 г.р.) и мужчину (1965 г.р.), которые в 15.10 ч. того же дня выпали из вращавшейся карусели.
Полиция ведет расследование.
Delfi напоминает, что очевидец происшествия рассказал, что из карусели выпал ребенок, а мужчины упал, пытаясь спасти ребенка.
Очевидец рассказал Delfi, что мужчина получил травмы от ударов конструкции карусели. Он сказал, что у ребенка скорее всего сломаны ребра, а у мужчину - рука.
Выяснилось, что несчастье произошло на каруселях, привезенных из Чехии. Администратор карусели сказала Delfi, что не видела, как произошло несчастье. Ребенок с мужчиной выпали, когда карусель делала последний оборот. „Я не понимаю, как это случилось, там ты только сам можешь отстегнуться, между ног идет специальный трос. Лишь бы с мужчиной и ребенком все было хорошо“, – со слезами на глазах сказала женщина. Она сказала, что карусели служат уже 10 лет. Это первый подобный случай.