2024.08.12 12:09

Выпад против посольства Литвы в Москве

 
послу России вручена нота протеста
ru.DELFI.lt

В социальных сетях распространяют видео с измазанными красной краской дверьми литовского посольства в Москве.

Министерство иностранных дел Литвы информировало, что рано утром четверо человек в масках красной краской измазали вход в посольство Литвы в Москве. МИД Литвы вызвал посла РФ и вручил ему ноту протеста.

„Снаружи посольство охраняют сотрудники РФ, которые никак не реагировали на действия этих людей, полиция приехала на место происшествия больше чем через полчаса. Из-за этого выпада МИД вызвал посла РФ Андрея Гасюка и вручил ему ноту протеста.

В ноте МИД требует, чтобы РФ соблюдала международные обязательства, включая 22 ст. Венской конвенции о дипломатических отношениях (принимающая сторона обязана делать все возможное для охраны посольства от любых проникновений или ущерба, а также не допускать других нарушений порядка.

МИД Литвы требует, чтобы РФ немедленно приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности помещений и имущества, расследовала акт вандализма и привлекла виновных к ответу. Также просят представить объяснения, почему сотрудники правоохраны РФ не реагировали на выпад, и сделать все возможное, чтобы в будущем подобные действия охраны не повторились“.

Об этом выпаде посольство Литвы рассказало на своей странице в фейсбуке. Информацию предоставил дипломат Эйтвидас Баярунас.

„Российские блогеры публикуют фотографию измазанных красной краской ворот посольства Литвы в РФ“, – писал Баярунас.

„Вот в таких условиях живут наши коллеги. Сил Вам. Держитесь.“

Сообщается, что инцидент зафиксирован 12 августа утром.

Работники посольства инцидент не комментируют.

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