Выпад против посольства Литвы в Москве

Министерство иностранных дел Литвы информировало, что рано утром четверо человек в масках красной краской измазали вход в посольство Литвы в Москве. МИД Литвы вызвал посла РФ и вручил ему ноту протеста.

„Снаружи посольство охраняют сотрудники РФ, которые никак не реагировали на действия этих людей, полиция приехала на место происшествия больше чем через полчаса. Из-за этого выпада МИД вызвал посла РФ Андрея Гасюка и вручил ему ноту протеста.