Вынесен приговор в деле о политической коррупции: Масюлиса и Курляндскиса приговорили к тюремному заключению

Решение суда вступает в силу в день вынесения приговора. Это решение в течение 3 месяцев может быть обжаловано в Верховном суде Литвы.
Раймундас Курляндскис за дачу взятки был приговорен к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 25 000 евро, а политик Элигиюс Масюлис за то, что взял взятку - к 5,5 годам лишения свободы.
Источники DELFI свидетельствуют, что фигуранты дела — экс-глава Движения либералов Элигиюс Масюлис и вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курляндскис в поле зрения чиновников попали еще в 2015 году.
В сентябре 2015 года судьей было выдано разрешение на прослушивание разговоров вице-президента концерна, а также проведение других оперативных действий. Официально наблюдение за Курляндскисом было установлено с 23 сентября 2015 года.
Наблюдение Службой спецрасследований (ССР) велось более семи месяцев, в течение которых агенты спецслужб тайно наблюдали за встречами политика и предпринимателя, а также записывали их разговоры.
Именно во время этих встреч и велись дискуссии о возможных незаконных сделках — есть подозрение, что Масюлис за деньги обещал повлиять на государственных чиновников или политиков, чтобы те приняли нужные решения. Какие именно, пока не сообщается, но это связано со строительными проектами концерна.
По словам источников DELFI, должностным лицам удалось зафиксировать, как Курляндскис встречается с Масюлисом и передает ему 106 000 евро. Передача денег состоялась 10 мая 2016 года, в 16 часов, в самом центре Вильнюса — на автомобильной стоянке у Сейма.
Деньги были переданы в автомобиле Масюлиса, который якобы заранее был оборудован встроенной аппаратурой для прослушивания. После возможной передачи взятки фигуранты дела задержаны не были. Решение о их задержании Генеральная прокуратура и ССР приняли только спустя два дня после данных событий.
Утверждается, что перед передачей денег сотрудники за Масюлисом и Курляндскисом следили весь день - это подтверждается историей, которая произошла 7-ого мая в ночное время, когда у офиса Движения либералов пьяный водитель врезался в припаркованный здесь автомобиль агента спецслужб.
Новость об этой аварии широко освещалась в средствах массовой информации, однако, как оказалось, у Масюлиса на этот счет не возникло никаких подозрений. Он не задался вопросом, что же делали спецслужбы ночью у офиса его партии. Взятку он взял спустя 3 дня после этого события.
Масюлис был задержан, ему назначена мера пресечения - подписка о невыезде. Между тем, подозреваемый в подкупе, торговле влиянием и незаконным владением материалами, составляющими гостайну, вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис свою вину не признавал.
За получение взятки более 250 прожиточных минимумов Уголовный кодекс (УК) предусматривает от двух до восьми лет лишения свободы, а для того, кто располагал по праву собственности имуществом стоимостью, превышающей 500 прожиточных минимумом, и знал или должен был и мог знать, что это имущество не могло быть получено в результате получения законных доходов, предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста, или лишения свободы на срок до четырех лет.