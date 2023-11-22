Вынесен приговор в деле о политической коррупции: Масюлиса и Курляндскиса приговорили к тюремному заключению

Решение суда вступает в силу в день вынесения приговора. Это решение в течение 3 месяцев может быть обжаловано в Верховном суде Литвы.

Раймундас Курляндскис за дачу взятки был приговорен к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 25 000 евро, а политик Элигиюс Масюлис за то, что взял взятку - к 5,5 годам лишения свободы.



Источники DELFI свидетельствуют, что фигуранты дела — экс-глава Движения либералов Элигиюс Масюлис и вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курляндскис в поле зрения чиновников попали еще в 2015 году.

В сентябре 2015 года судьей было выдано разрешение на прослушивание разговоров вице-президента концерна, а также проведение других оперативных действий. Официально наблюдение за Курляндскисом было установлено с 23 сентября 2015 года.

Наблюдение Службой спецрасследований (ССР) велось более семи месяцев, в течение которых агенты спецслужб тайно наблюдали за встречами политика и предпринимателя, а также записывали их разговоры.