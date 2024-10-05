Выигрыш - 81 миллионов евро: в Литве разыскивают покупателя билета

Рекордные 80,98 млн евро принес билет покупателю, который правильно угадал пять основных и два дополнительных номера. По словам организаторов, билет был куплен в Кедайняй в магазине Norfa, расположенном на улице Й. Басанавичюса.

„Всего 80 982 878,6 евро! Эта внушительная сумма является новым рекордом в истории лотерей не только Литвы, но и всех стран Балтии. Никакое предыдущее достижение не может сравниться с этим призом и успехом, которые улыбнулись игроку или игрокам из Литвы. Победителя можно назвать самым успешным игроком – мы поздравляем и с нетерпением ждем возможности встретиться с ним, пожать ему руку и услышать его историю. Мы приглашаем игроков как можно скорее проверить свои билеты Eurojackpot“, — говорит Донатас Казлаускас, заместитель генерального директора Olifėja.