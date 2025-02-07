Выигравший 81 млн мужчина рассказал, как изменилась его жизнь

80 982 878 евро на его счет поступили в середине октября 2024 года.

Когда мужчина доставил нам счастливый билет, мы дали ему номер телефона и попросили через полгода рассказать нам, как ему живется в новой реальности.

Звонка могло и не быть. Однако мужчина нам позвонил – и раньше, чем мы думали“, – сказала представитель Loto.lt Юргита Петрайтене.

Оказывается, все планы мужчина уже осуществил. Он сразу сказал, что поделит выигрыш между членами своей большой семьи, так и сделал.

„Я сохранил все в тайне до Рождества, а когда все собрались, рассказал о подарках.