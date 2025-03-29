2025.03.29 10:02

Выходных стоило ждать: будет радовать исключительно теплая погода

 
ru.DELFI.lt

В субботу погоду определит антициклон, поэтому будет много солнца и ясного неба. Погода будет весенней, температура воздуха составит 13–18 градусов тепла, на Куршской косе - немного ниже — около 10–12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, умеренный, 5–10 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье ожидается приближение циклона, поэтому облачность увеличится, особенно в западных районах. В утренние часы более плотные облака принесут на побережье небольшой дождь. Ветер южный, слабый, 3–8 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса холода на юго-востоке Литвы до 4 градусов тепла на западе страны.

В воскресенье на большей части территории страны будет облачно, возможны кратковременные дожди, в западных регионах сохранится облачность, а в восточных по-прежнему будет много солнца. Местами пройдут дожди, в основном в западных регионах. Ветер сохранится южным, но немного усилится до 6–11 м/с.

Термометры на большей части территории Литвы покажут 13–18 градусов тепла, лишь на западе страны из-за плотной облачности и дождя местами потеплеет только до 8–12 градусов.

В начале следующей недели дожди пройдут преимущественно на западе страны, тогда как в восточной части Литвы сильных дождей может и вовсе не быть.

Температура воздуха ночью будет чуть выше нуля, а днем ​​температура лишь немного снизится, составит 12–17 градусов тепла, лишь в западных регионах вновь будет прохладнее, около 8–11 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии