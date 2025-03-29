Выходных стоило ждать: будет радовать исключительно теплая погода

В ночь с субботы на воскресенье ожидается приближение циклона, поэтому облачность увеличится, особенно в западных районах. В утренние часы более плотные облака принесут на побережье небольшой дождь. Ветер южный, слабый, 3–8 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса холода на юго-востоке Литвы до 4 градусов тепла на западе страны.

В воскресенье на большей части территории страны будет облачно, возможны кратковременные дожди, в западных регионах сохранится облачность, а в восточных по-прежнему будет много солнца. Местами пройдут дожди, в основном в западных регионах. Ветер сохранится южным, но немного усилится до 6–11 м/с.