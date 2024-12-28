2024.12.28 12:05

Выходные в Вильнюсе: какие мероприятия ожидаются в субботу

 
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ФОТО: K.Maciunas | Vilnius.lt

28 декабря в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий, портал MadeinVilnius.lt представляет крупнейшие из них.

Травиата

Где? Литовский национальный театр оперы и балета

Когда? с 18:30 ч.

Опера Джузеппе Верди „Травиата“ – одна из популярнейших опер в мире. В репертуаре ЛНТОБ эта опера появилась с момента его основания.

Габриэлюс Вагялис

Где? Kablys

Когда? с 20:00 ч.

Один из популярнейших исполнителей страны Габриэлюс Вагялис готовится к большому концерту вместе с группой и представит новые песни.

Праздничная GYPSY FIESTA – концерт Иштвана Квика и SARE ROMA в Григишкес

Где? Loftas

Когда? с 11:00 ч.

28 декабря GYPSY FIESTA приехала в Григишкес! SARE ROMA и Иштван Квик приглашают на встречу.

GYPSY FIESTA – это не песенный вечер. Концерт SARE ROMA – это красочный спектакль с музыкальным и световым сопровождением.

Самая красивая музыка из кинофильмов

Где? костел Св. Екатерины

Когда? с 11:00 ч.

Перед Новым годом можно услышать самую красивую музыку из кинофильмов в исполнении певицы Эгле Вакаринайте и струнного квартета Archi Quartett.

Концерт „Вариации на праздничную тему“

Где? Вильнюсская картинная галерея

Когда? с 18:00 ч.

Праздничный концерт с участием Юлии Андерссон (скрипка), Паулюса Андерссона (фортепьяно) и Морты Кацион (кларнет).

Мюзикл „Легенда о Сигизмунде Августе и Барборе Радвилайте“

Где? арена Twinsbet

Когда? с 18:00 ч.

„Легенда о Сигизмунде Августе и Барборе Радвилайте“ - мюзикл, впервые прозвучавший в 2014 г: это крупнейший и самый дорогой литовский мюзикл всех времен.

ЛГСО| Праздничные хоры

Где? Дворец конгрессов

Когда? с 19:00 ч.

Литовский государственный симфонический оркестр под руководством Гинтараса Ринкявичюса приглашает на новый проект – вместе с госпел-хором Vilnius Voices и госпел-хором вильнюсского костела Св. Иоаннов GospelJonai (Кристина Жалдокайте) подготовлена праздничная программа из популярных классических произведений.

Unusual standards Jazz Trio & special guest Габия Баужайте

Где? Музыкальный вокзал

Когда? с 19:00 ч.

Вечер джаза. Инициатор программы гитарист Деймантас Балис.

Неда Малунавичюте и Рихардас Банис „Очень личные песни“

Где? Великокняжеский дворец

Когда? с 19:00 ч.

Талантливый 34-летний джазовый пианист Рихардас Банис и исполнительница и флейтистка Неда Малунавичюте.

Шоу африканских барабанов в недрах океана | Лепкальнисское водохранилище

Где? Лепкальнисское водохранилище

Когда? с 19:00 ч.

С 28 декабря погрузитесь в путешествие с африканскими бубнами в Лепкальнисском водохранилище.

Antis 40 | A.Каушпедас и В.Диавара

Где? клуб Tamsta

Когда? с 20:00 ч.

Группа Antis отмечает 40-летний юбилей! Ждет выступление дуэта Альгирдаса Каушпедаса и Виктораса Диавары KAnDIs.

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