Выходные в Вильнюсе: какие мероприятия ожидаются в субботу

Травиата
Где? Литовский национальный театр оперы и балета
Когда? с 18:30 ч.
Опера Джузеппе Верди „Травиата“ – одна из популярнейших опер в мире. В репертуаре ЛНТОБ эта опера появилась с момента его основания.
Габриэлюс Вагялис
Где? Kablys
Когда? с 20:00 ч.
Один из популярнейших исполнителей страны Габриэлюс Вагялис готовится к большому концерту вместе с группой и представит новые песни.
Праздничная GYPSY FIESTA – концерт Иштвана Квика и SARE ROMA в Григишкес
Где? Loftas
Когда? с 11:00 ч.
28 декабря GYPSY FIESTA приехала в Григишкес! SARE ROMA и Иштван Квик приглашают на встречу.
GYPSY FIESTA – это не песенный вечер. Концерт SARE ROMA – это красочный спектакль с музыкальным и световым сопровождением.
Самая красивая музыка из кинофильмов
Где? костел Св. Екатерины
Когда? с 11:00 ч.
Перед Новым годом можно услышать самую красивую музыку из кинофильмов в исполнении певицы Эгле Вакаринайте и струнного квартета Archi Quartett.
Концерт „Вариации на праздничную тему“
Где? Вильнюсская картинная галерея
Когда? с 18:00 ч.
Праздничный концерт с участием Юлии Андерссон (скрипка), Паулюса Андерссона (фортепьяно) и Морты Кацион (кларнет).
Мюзикл „Легенда о Сигизмунде Августе и Барборе Радвилайте“
Где? арена Twinsbet
Когда? с 18:00 ч.
„Легенда о Сигизмунде Августе и Барборе Радвилайте“ - мюзикл, впервые прозвучавший в 2014 г: это крупнейший и самый дорогой литовский мюзикл всех времен.
ЛГСО| Праздничные хоры
Где? Дворец конгрессов
Когда? с 19:00 ч.
Литовский государственный симфонический оркестр под руководством Гинтараса Ринкявичюса приглашает на новый проект – вместе с госпел-хором Vilnius Voices и госпел-хором вильнюсского костела Св. Иоаннов GospelJonai (Кристина Жалдокайте) подготовлена праздничная программа из популярных классических произведений.
Unusual standards Jazz Trio & special guest Габия Баужайте
Где? Музыкальный вокзал
Когда? с 19:00 ч.
Вечер джаза. Инициатор программы гитарист Деймантас Балис.
Неда Малунавичюте и Рихардас Банис „Очень личные песни“
Где? Великокняжеский дворец
Когда? с 19:00 ч.
Талантливый 34-летний джазовый пианист Рихардас Банис и исполнительница и флейтистка Неда Малунавичюте.
Шоу африканских барабанов в недрах океана | Лепкальнисское водохранилище
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 19:00 ч.
С 28 декабря погрузитесь в путешествие с африканскими бубнами в Лепкальнисском водохранилище.
Antis 40 | A.Каушпедас и В.Диавара
Где? клуб Tamsta
Когда? с 20:00 ч.
Группа Antis отмечает 40-летний юбилей! Ждет выступление дуэта Альгирдаса Каушпедаса и Виктораса Диавары KAnDIs.