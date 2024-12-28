Выходные в Вильнюсе: какие мероприятия ожидаются в субботу

Травиата

Где? Литовский национальный театр оперы и балета

Когда? с 18:30 ч.

Опера Джузеппе Верди „Травиата“ – одна из популярнейших опер в мире. В репертуаре ЛНТОБ эта опера появилась с момента его основания.

Габриэлюс Вагялис

Где? Kablys

Когда? с 20:00 ч.

Один из популярнейших исполнителей страны Габриэлюс Вагялис готовится к большому концерту вместе с группой и представит новые песни.

Праздничная GYPSY FIESTA – концерт Иштвана Квика и SARE ROMA в Григишкес

Где? Loftas

Когда? с 11:00 ч.

28 декабря GYPSY FIESTA приехала в Григишкес! SARE ROMA и Иштван Квик приглашают на встречу.