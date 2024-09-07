2024.09.07 10:05

Выходные в Литве по-прежнему порадуют летней жарой, но ожидаются перемены

 
ru.DELFI.lt

Выходные в Литве по-прежнему напоминают летнюю погоду. В конце первой недели осени погоду в стране определяет антициклон. Область повышенного давления будет препятствовать образованию дождевых облаков, поэтому дождей не ожидается.

В субботу во многих районах небо будет ясным. Ветер будет юго-восточный и восточный, слабый, 5-10 м/с. Поскольку летняя погода сохраняется, максимальная температура днем ​​достигнет 24-29 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается ясная погода. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, скорость - 4-9 м/с. Температура воздуха во многих районах опустится до 10-15 градусов.

В воскресенье влияние высокого давления продолжит диктовать погоду в Литве, поэтому небо будет достаточно ясным. Ветер усилится и достигнет скорости 7-12 м/с. В воскресенье по-прежнему будет жарко. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Начало следующей недели будет примерно таким же. Вероятность дождя мала, а температура будет больше похожа на летнюю. Изменения ожидаются только в среду, когда в Литву придет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди.

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