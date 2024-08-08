Выходные и длинные выходные – сколько их еще будет в этом году?

15 августа на Успение Богородицы (Жолинес в Литве) в четверг ждет выходной день. Однако если взять выходной 16 августа (в пятницу), можно отдыхать четыре дня.
24–26 декабря в Литве празднуют Сочельник и Рождество, однако это будет вторник-четверг, если взять еще выходной в пятницу, можно отдыхать до 29 декабря (включительно). Получается целых 6 выходных.
Возможности продлить выходные:
Если получится взять выходной и 23 декабря, то можно отдыхать 21–29 декабря (9 дней).
Новый год будем отмечать в середине недели: 30-31 декабря 2024 г. это понедельник и вторник (рабочие дни). Однако если взять отпуск на эти дни, можно спокойно праздновать Новый год - 1 января в Литве выходной.
В этом году есть и длинные выходные: 1 ноября (День всех святых) это пятница, нерабочий день, значит отдыхать можно три дня.
Всего в этом году было 5 длинных выходных.
Кстати, при планировании длинных выходных надо обратить внимание на то, что 2024 г. к этому располагает и в финансовом плане. Размер отпускных зависит от числа рабочих дней в последние 3 месяца и средней зарплаты в эти дни.
Чем больше рабочих дней, тем они „дешевле“, тогда и надо отдыхать.
Праздники в 2024 г.: