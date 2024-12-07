Выходные будут хмурыми: снег запорошит лишь некоторые участки

В некоторых районах Литвы выпадут скудные осадки. Преимущественно будет небольшой снег, который более вероятен в южной и центральной частях страны. В некоторых местах еще сохраняется вероятность образования слабой облачности. По-прежнему будет дуть порывистый юго-восточный ветер. Во многих местах максимальная температура составит от минус 1 до 1 градуса тепла. Минимально высокая температура воздуха - 2-3 градуса тепла сохранится только на побережье.

В ночь на воскресенье над Литвой соберутся облака, несущие больше влаги. Небо по всей стране останется пасмурным. Осадки начнут распространяться на юго-восточные районы. Выпадет снег, который сильнее всего запорошит землю в восточных районах. Юго-восточный ветер усилится до умеренного, он уже не будет таким порывистым. Самая низкая температура будет между 2 градусами холода и 3 градусами тепла.