Выходные будут хмурыми: снег запорошит лишь некоторые участки

В некоторых районах Литвы выпадут скудные осадки. Преимущественно будет небольшой снег, который более вероятен в южной и центральной частях страны. В некоторых местах еще сохраняется вероятность образования слабой облачности. По-прежнему будет дуть порывистый юго-восточный ветер. Во многих местах максимальная температура составит от минус 1 до 1 градуса тепла. Минимально высокая температура воздуха - 2-3 градуса тепла сохранится только на побережье.
В ночь на воскресенье над Литвой соберутся облака, несущие больше влаги. Небо по всей стране останется пасмурным. Осадки начнут распространяться на юго-восточные районы. Выпадет снег, который сильнее всего запорошит землю в восточных районах. Юго-восточный ветер усилится до умеренного, он уже не будет таким порывистым. Самая низкая температура будет между 2 градусами холода и 3 градусами тепла.
В воскресенье самые плотные облака разойдутся, но небо останется преимущественно пасмурным. Между тем из серых облаков выпадут различные виды осадков. Преимущественно будет идти небольшой снег, который во второй половине дня сменится небольшим дождем и туманом. Северо-восточный ветер еще больше утихнет, видимость местами ухудшится из-за тумана. Самая высокая температура воздуха уже будет положительной на всей территории страны и достигнет 0-2, местами 3-5 градусов тепла.