Выдано разрешение на строительство нового моста в столице Литвы

В начале мая муниципалитет выдал разрешение на строительство этого моста.
„Строительство моста, который соединит ул. А.Гоштауто и ул. Упес начнется в этом году – идет подготовка к закупке услуг на строительство“, – указал муниципалитет.
Планы строительства этого моста критиковали, поскольку рядом с местом, где он появится, уже есть два моста - Гележинё Вилко и Жверинский. Утверждали, что строить там третий мост - нерациональное решение. Однако в конце Жверинаса и на ул. Салтонишкю было построено немало офисов, увеличился поток автомобилей, поэтому новый мост поможет пешеходам и велосипедистам быстрее добраться до Старого города.
Мост еще больше актуален сейчас, когда на месте бывшего педагогического университета планируется оборудовать министерский городок.