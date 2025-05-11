2025.05.11 15:44

Выдано разрешение на строительство нового моста в столице Литвы

 
ru.DELFI.lt

Пять лет – столько времени прошло с последнего известия о строительстве пешеходного моста через Нерис. За эти годы многие уже не раз думали, что проект забыт и не будет осуществлен. Однако муниципалитет делится новостями – мост будет, его оборудуют совсем скоро.

В начале мая муниципалитет выдал разрешение на строительство этого моста.

„Строительство моста, который соединит ул. А.Гоштауто и ул. Упес начнется в этом году – идет подготовка к закупке услуг на строительство“, – указал муниципалитет.

Планы строительства этого моста критиковали, поскольку рядом с местом, где он появится, уже есть два моста - Гележинё Вилко и Жверинский. Утверждали, что строить там третий мост - нерациональное решение. Однако в конце Жверинаса и на ул. Салтонишкю было построено немало офисов, увеличился поток автомобилей, поэтому новый мост поможет пешеходам и велосипедистам быстрее добраться до Старого города.

Мост еще больше актуален сейчас, когда на месте бывшего педагогического университета планируется оборудовать министерский городок.

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