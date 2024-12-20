Выбрана самая красивая елка в крупных городах Литвы

Первое место – вильнюсская елка
20% читателей DELFI отдали голоса за вильнюсскую елку, она заняла в рейтинге первое место.
На втором месте – мариампольская елка
15% читателей портала отдали голоса за мариямпольскую елку.
Третье место разделили Каунас и Клайпеда
По 14% голосов получили елки Каунаса и Клайпеды.
Четвертое место – Йонава
9% голосов получила йонавская елка, похожая на зимнюю шапку.
Пятое место – Мажейкяй
8% читателей портала отдали свои голоса за мажейкяйскую елку.
Шестое место – Шяуляй
7% голосов получила шяуляйская елка.
Седьмое место – Утена и Алитус
По 6% голосов получили рождественские елки Утены и Алитуса.
Восьмое место – Паневежис
Последнее место заняла елка Паневежиса, которая получила 3% голосов.