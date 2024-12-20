2024.12.20 11:55

Выбрана самая красивая елка в крупных городах Литвы

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
DELFI skaitytojai balsavo už gražiausias didžiųjų šalies miestų Kalėdų egles
DELFI skaitytojai balsavo už gražiausias didžiųjų šalies miestų Kalėdų egles
ФОТО: Delfi montažas

В течение 11 дней проходило голосования. Читатели портала выбирали самую красивую елку крупных городов Литвы. В списке было 10 елок.

Первое место – вильнюсская елка

Vilniaus Kalėdų eglė patiko labiausiai

20% читателей DELFI отдали голоса за вильнюсскую елку, она заняла в рейтинге первое место.

На втором месте – мариампольская елка

Marijampolės Kalėdų eglė sulaukė tūkstančių balsų ir nusileido tik sostinei

15% читателей портала отдали голоса за мариямпольскую елку.

Третье место разделили Каунас и Клайпеда

Kauno (kairėje) ir Klaipėdos eglės

По 14% голосов получили елки Каунаса и Клайпеды.

Четвертое место – Йонава

Jonavoje sužibo miesto Kalėdų eglė – žiemiškai šilta raštuota kepurė

9% голосов получила йонавская елка, похожая на зимнюю шапку.

Пятое место Мажейкяй

Mažeikių Kalėdų eglė

8% читателей портала отдали свои голоса за мажейкяйскую елку.

Шестое место – Шяуляй

Šiaulių Kalėdų eglė

7% голосов получила шяуляйская елка.

Седьмое место – Утена и Алитус

Alytaus (kairėje) ir Utenos eglės

По 6% голосов получили рождественские елки Утены и Алитуса.

Восьмое место – Паневежис

Panevėžio Kalėdų eglė

Последнее место заняла елка Паневежиса, которая получила 3% голосов.

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