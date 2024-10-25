Выборы в Литве: начинается двухдневное голосование на дому

После завершения досрочного голосования в зданиях самоуправлений, в пятницу во втором туре выборов в Сейм начинается двухдневное голосование на дому.
В пятницу и субботу члены избирательных комиссий посетят избирателей на дому. Голосовать дома могут избиратели с ограниченными возможностями, лица, осуществляющие за ними уход на дому, лица, временно нетрудоспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше.
Правом голосовать на дому могут воспользоваться избиратели, подавшие заявление о голосовании на дому по форме, установленной Главной избирательной комиссией (ГИК), и внесенные в списки избирателей, голосующих на дому.
Избирательный кодекс предусматривает, что к избирателям, голосующим на дому, вместе могут отправляться только члены избирательной комиссии и наблюдатели за выборами, предложенные разными политическими организациями.
В пятницу завершится голосование в больницах, учреждениях социальной опеки, воинских частях и местах отбывания наказаний.
Голосование в дипломатических представительствах Литвы за рубежом проводится в установленное каждым представительством время.
В первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм были избраны 8 депутатов. Избиратели округа Старый город-Жверинас, а также Антакальнисского, Кельмеско-Шилальского, Кедайнского, Жемгалос западного, Шальчининкско-Вильнюсского, Неменчинского и Йонавского уже имеют своих представителей в парламенте.
В остальных 63 округах второй тур выборов пройдет в воскресенье – 27 октября.
За мандаты борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.
13 октября состоялся первый тур выборов в Сейм. После подсчета результатов во многомандатном и одномандатных округах социал-демократическая партия уже обеспечила себе 20 мест в парламенте, консерваторы – пока 18, „Заря Немана“ – 15 мандатов. Союз демократов „Во имя Литвы“ уже получил 8 мандатов, Союз крестьян и зеленых Литвы – 6.