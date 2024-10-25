Выборы в Литве: начинается двухдневное голосование на дому

В первом туре выборов в одномандатных округах в Сейм были избраны 8 депутатов. Избиратели округа Старый город-Жверинас, а также Антакальнисского, Кельмеско-Шилальского, Кедайнского, Жемгалос западного, Шальчининкско-Вильнюсского, Неменчинского и Йонавского уже имеют своих представителей в парламенте.

За мандаты борются 37 социал-демократов, 33 консерватора, 13 членов партии „Заря Немана“, 10 демократов „Во имя Литвы“ и 10 „аграриев“, 9 либералов, по 3 представителя Партии свободы, Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей и Партии регионов Литвы. Во втором туре также сразятся два представителя партии „Свобода и справедливость“, два самовыдвиженца и один член Национального объединения.



13 октября состоялся первый тур выборов в Сейм. После подсчета результатов во многомандатном и одномандатных округах социал-демократическая партия уже обеспечила себе 20 мест в парламенте, консерваторы – пока 18, „Заря Немана“ – 15 мандатов. Союз демократов „Во имя Литвы“ уже получил 8 мандатов, Союз крестьян и зеленых Литвы – 6.