Выборы в Европарламент: голосование завершилось, явка составила всего 28,35%

Пять лет назад явка избирателей на выборах в Европарламент составляла 53,43 процента.
На завершившихся в воскресенье выборах наиболее активными были жители Шальчининкского района, там проголосовало 45,57 проц. избирателей. Самая низкая активность зафксирована а Висагинском самоуправлении - 15,54 проц.
В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.
Кого избиратели делегируют в ЕП на пятилетний срок, станет ясно в полночь после публикации результатов выборов на сайте ГИК.
Как и во время президентских выборов, голосовать можно было на любом участке, предъявив паспорт или другой удостоверяющий личность документ.
Избиратель получал один бюллетень с 15 списками кандидатов, участвующих в этих выборах: 14 политических партий и 1 коалиция.
В ЕП претендуют: Партия свободы, Социал-демократическая партия Литвы, Партия труда, Союз Отечества – Христианские демократы, Партия регионов Литвы, Союз крестьян и зеленых Литвы, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, Партия зеленых Литвы, Союз народа и справедливости (центристы, народники), Движение либералов, партия „Свобода и справедливость“, Христианский союз, Союз демократов „Во имя Литвы“, Национальное объединение, а также Коалиция мира (Христианско-демократическая партия Литвы и Жемайтийская партия).
На выборах в Европарламент законом предусмотрен порог в 5 проц., который необходимо преодолеть для участия в распределении мандатов. Это означает, что в распределении мандатов будут участвовать только те списки кандидатов, за которые проголосовало 5 и более процентов избирателей.
Члены избирательных комиссий будут подсчитывать голоса избирателей и вводить их в информационную систему в обычном порядке, но обнародовать их ГИК сможет ровно в полночь. По словам ГИК, на выборах в ЕП все страны-члены ЕС имеют обязательство перед ЕС не публиковать предварительные результаты выборов до тех пор, пока избиратели не закончат голосование на последнем избирательном участке страны-члена ЕС. По литовскому времени это будет полночь.
За три дня досрочного голосования проголосовали 88 800 человек (3,9%).
Это уже вторые выборы в ЕП, которые проходят отдельно от президентских. В 2009 г. активность на этих выборах составила 20,98%.
Избирательным правом для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП) обладают 2 386 422 гражданина Литвы.
В списках избирателей, голосующих в дипломатических представительствах и консульствах Литвы – 44 991 избиратель – столько зарегистрировалось для голосования за рубежом.
По данным ГИК, на выборах в Европарламент, проходящих в Литве, за литовские списки кандидатов имеют право голосовать 254 гражданина других стран-членов Европейского союза (ЕС).
1 688 граждан Литовской Республики выразили желание проголосовать в других странах ЕС за кандидатов тех стран, поэтому они исключены из списка литовских избирателей.
В список избирателей включены избиратели, задекларировавшие место жительства в Литве или зарегистрировавшиеся для голосования за рубежом.
По сравнению с выборами в ЕП 2019 года, в этом году число избирателей сократилось на 4,2 проц., то есть на 104 тыс. 120 избирателей.