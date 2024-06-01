Выбери лучшую служебную собаку - приглашают познакомиться с четвероногими друзьями

В трехдневном соревновании свое мастерство продемонстрируют лучшие пограничные собаки из пограничных отрядов Вильнюса, Варены, Пагегяй и Центра регистрации иностранцев VSAT в Пабраде. В чемпионате со своими питомцами будут соревноваться лучшие кинологи литовской полиции и зарубежных стран - Латвии, Эстонии, Польши и Молдовы. Каждая команда будет состоять из двух офицеров со служебными собаками и руководителя. Пройдут соревнования в личном и командном зачетах.

Во вторник, 4 июня, в лесах под Друскининкай участники чемпионата продемонстрируют свое мастерство по поиску на местности и розыску.

В среду пройдут соревнования по забегам собак.