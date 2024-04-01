Второй день Пасхи: вильнюсцы радовались хорошей погоде

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
В этом году у литовцев появилась исключительная возможность насладиться необычайно теплыми мартовскими деньками. Поэтому большинство из них проводили время с семьей и родственниками в городе и на природе.

В Литве март в этом году уже вошел в историю как самый жаркий за весь период наблюдения за погодой. В воскресенье был установлен не только дневной температурный рекорд, но и месячный. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Друскининкае, на Пасху столбики термометров поднялись выше 25 градусов.

"Второй день подряд новый рекорд", - сообщила в воскресенье Литовская гидрометеорологическая служба.

Сегодня погода была солнечной и необычайно теплой для этого времени года. Самая высокая температура днем ​​в тени достигала 18-23 градусов тепла. На солнце было на несколько градусов выше – вполне летняя жара.

К сожалению, эта идиллия скоро закончиться. Циклон приблизится с запада, и уже во вторник вечером небо будет пасмурным. Утром дождевые облака достигнут западных и центральных районов страны. Ветер будет южный, юго-западный, умеренный.

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