"Вся суть в Вильнюсе": когда первые традиции демократии появились в Литве, а когда – в России

Лукас Андрюкайтис, эксперт по дезинформации, преподаватель и гражданский активист:
Российские СМИ и пророссийские блогеры время от времени распространяют миф о том, что Литва, Латвия и Эстония — колонии то ли Брюсселя, то ли США и поэтому не могут самостоятельно принимать решения. А раз не могут, значит, и демократии как таковой у них нет, поэтому, по их мнению, незачем было выходить из состава СССР, раз все равно остались несвободными.
Будучи в СССР, Литва не могла проводить независимую политику от Москвы: страна была оккупирована и затем аннексирована. Сегодня Литва — часть европейского сообщества. Кремль, как только может, старается уничтожить наше чувство собственного достоинства, берет на вооружение ностальгию у части людей по их молодости, которая пришлась на времена СССР, и недопонимание того, как действует демократия.
Точно то же мы слышим о НАТО. Как только начинаются учения, появляются военнослужащие из других стран Альянса, в Кремле затягивают старую песню: „НАТО оккупировало Литву“. В мифологии, которую создает Москва, появление бригады Бундесвера в Литве — очередное свидетельство того, что страна под оккупацией НАТО.
В отсутствии или имитации действия демократии Кремль обвиняет не только Литву. В сторону Украины сыплются выпады, что страна — колония США.
В Украине идет война. Пропаганда лучше всего действует, когда на человека влияют гнев и безысходность. Думаю, что в Украине достаточно много людей испытывают такие эмоции. Война идет уже почти три года. Цели, которых добивается российская пропаганда в Украине, думаю, похожи с теми, к чему Кремль стремится в Литве. Украина как независимая страна, как политический проект, для Москвы является прямой угрозой.
Какие цели у мифов, которые о Литве создают и распространяют в социальных сетях и средствах массовой информации российские СМИ и пророссийские блогеры?
Дезинформация Кремля направлена как на внутреннюю российскую аудиторию, так и на внешнюю аудиторию из других стран. Думаю, что этот нарратив не исключение. В нашем обществе он должен вызвать возмущение, раскол, деструкцию, найти и побудить к действию людей, которые недовольны действиями правительства.
Внутреннюю российскую аудиторию этот нарратив должен убедить, что страны, вышедшие из состава СССР, ничего не достигли, а жизнь в них плохая.
Что происходит с людьми, поверившими в ту картину мира, которую для них в социальных сетях создали при помощи дезинформации пророссийские тролли и СМИ?
Человек становится членом разных обществ, которые еще больше укрепляют его в том, что он все делает правильно. Например, человек недоволен действиями властей, постоянно делится этим в социальных сетях, находятся единомышленники, которые во всем соглашаются и делятся такой же критикой по отношению к власти. Со временем человек радикализируется, власть над ним берут негативные эмоции, начинается процесс промывки мозгов.
В результате человек все больше и больше недоволен своей жизнью, действиями правительства, начинает ненавидеть страну, в которой живет.
То есть человек окончательно теряет способность трезво мыслить и начинает действовать так, как этого желают в Москве?
Недавно мы видели беспорядки у Сейма, которые возникли словно сами по себе. Люди собрались у парламента мирно протестовать, но в один момент мирный протест изменился — начались драки. Конечно, все может проходить более мирно — могут появиться политические партии или движения, которые пытаются воспользоваться недовольством людей действиями власти, собрать голоса избирателей, прорваться в парламент, начать политику сближения с Россией, Белоруссией и отдалиться от западных партнеров. Если таких людей будет много и они создадут критическую массу в обществе, в стране могут начаться деструктивные и негативные процессы.
Альфредас Бумблаускас, историк, профессор Вильнюсского университета.
В Литве или России, в какой из этих стран раньше всего сложились и оформились традиции демократии?
Второй Литовский статут, кодекс прав Великого Княжества Литовского, был издан в 1566 году. В Литве появляются выборы в повятах, когда по два шляхтича каждого повята получают право на сеймование, то есть становятся членами шляхетского сейма. Вот вам и начало демократии в ВКЛ.
Почему в России, такой, какой мы ее знаем, не появились и не сохранились демократические традиции, которые впоследствии могли трансформироваться в демократические институты?
Ну какая демократия в России? В Новгороде, когда там было вече, может быть, демократия и была. Но Новгород уничтожен Иваном III в 1478 году. И все. Традиция вече, которую можно было бы считать какой-то демократией в духе викингов, уничтожена. Но все-таки классическая демократия — это греческая. Так вот, после Новгорода российская историография смеялась над польскими правами и польской шляхетской демократией, которая превращается в анархию. И тогда поляков, по их мнению, надо усмирить. Если кому-то нас учить демократии, так точно не россиянам.
Что произошло с наследием Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой?
Великое Княжество Литовское стало колыбелью пяти новых народов. Я даже могу обидеть литовцев, сказав, что даже нынешняя Литва конца XIX столетия — это новый народ, новая нация. В том смысле, что она нация или народ новых времен. В этом смысле Великое Княжество Литовское дает начало и белорусской нации, и украинской, ведь с XIV века история Киева становится отдельной от Москвы. Вся суть в Вильнюсе. Княжество дает еще свои корни для польской современной нации, которая подарила миру Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Юзефа Пилсудского, Габриэля Нарутовича — первого президента Польши. Все эти люди от нас, из Вильнюса. И даже литваки, создатели израильского государства.
У нынешней агрессии России к соседним странам были аналоги в прошлом?
Да. В 1655 году — вторжение войск Московского государства под предводительством князя Алексея Михайловича на территорию Великого Княжества Литовского и захват Вильнюса. Третий раздел Речи Посполитой, даже и Второй раздел. Все тогда надеялись, что польско-литовское общество утихомирится после отнятия или запрета Конституции Третьего мая. Но Екатерина пошла на Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году. Потом Третий раздел, потом мы боролись с большевиками в 1920 году. Оккупация и аннексия Литвы в 1940 году.
У Бучи в Украине есть свой аналог в Литве — резня в Райняй.
Российский мир — не тот мир, к которому мы стремились. Это мир захвата, империализма, не доброты, а тьмы. Можем так сказать, а не света.