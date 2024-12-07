"Вся суть в Вильнюсе": когда первые традиции демократии появились в Литве, а когда – в России

Альфредас Бумблаускас, историк, профессор Вильнюсского университета.

Второй Литовский статут, кодекс прав Великого Княжества Литовского, был издан в 1566 году. В Литве появляются выборы в повятах, когда по два шляхтича каждого повята получают право на сеймование, то есть становятся членами шляхетского сейма. Вот вам и начало демократии в ВКЛ.

Ну какая демократия в России? В Новгороде, когда там было вече, может быть, демократия и была. Но Новгород уничтожен Иваном III в 1478 году. И все. Традиция вече, которую можно было бы считать какой-то демократией в духе викингов, уничтожена. Но все-таки классическая демократия — это греческая. Так вот, после Новгорода российская историография смеялась над польскими правами и польской шляхетской демократией, которая превращается в анархию. И тогда поляков, по их мнению, надо усмирить. Если кому-то нас учить демократии, так точно не россиянам.