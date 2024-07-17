Вступает в силу новый запрет – в Литву не будут впускать автомобили с белорусскими номерами

Будет действовать исключение. До 16 августа 2024 г. в Литву можно будет ввезти автомобиль на белорусских номерах, если он не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, у которого есть действующая виза или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве, позволяющий въезжать в ЕС, который сам управляет автомобилем и использует его в личных целях.
Исключение не распространяется на легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам или использующиеся в коммерческих целях.
Сообщается, что с территории ЕС, включая Литву, автомобили на белорусских номерах должны покинуть до 18 января 2025 г. (включительно). До этой даты такие автомобили могут ездить по Литве, регистрироваться в Литве и импортироваться.
После 18 января 2025 г. автомобили на белорусских номерах не могут находиться в Литве. Лицам, которые нарушат это требование, грозит административная ответственность (515 ст. - грозит штраф и конфискация автомобиля).
Исключение сделано для транспорта, предназначенного для использования дипломатическими и консульскими представительствами.