Вступает в силу новый запрет – в Литву не будут впускать автомобили с белорусскими номерами

Будет действовать исключение. До 16 августа 2024 г. в Литву можно будет ввезти автомобиль на белорусских номерах, если он не предназначен для продажи и принадлежит гражданину Беларуси, у которого есть действующая виза или действующий временный или постоянный вид на жительство в Литве, позволяющий въезжать в ЕС, который сам управляет автомобилем и использует его в личных целях.