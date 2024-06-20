2024.06.20 10:25

Вскоре после летнего солнцестояния наступит "клубничное" полнолуние

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Pilnatis
Pilnatis
ФОТО: YURI CORTEZ | Scanpix

Через два дня после летнего солнцестояния, которое наступит 20 июня, ночью 22 июня в небе будет видна полная Луна. Это полнолуние иногда называют „клубничным“, поскольку коренные американцы, которые дали это название июньскому полнолунию, собирали в это время клубнику.

В этом году солнцестояние совпадает с началом полнолуния и появлением Луны над горизонтом. Интересно, что чем ближе полнолуние к солнцестоянию, тем ниже, т.е. ближе к горизонту, находится Луна. Это очень яркий визуальный эффект – ведь Солнце сейчас достигает высшей точки над горизонтом, а Луна – низшей.

По данным day.lt, полнолуние начинается 20 июня. Согласно данным программы Stellarium, полная Луна над горизонтом лучше всего будет видна ночью 21-22 июня, когда сядет Солнце, около полуночи и еще пару часов после нее. Полнолуние будет длиться до 27 июня.

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