Вскоре после летнего солнцестояния наступит "клубничное" полнолуние

В этом году солнцестояние совпадает с началом полнолуния и появлением Луны над горизонтом. Интересно, что чем ближе полнолуние к солнцестоянию, тем ниже, т.е. ближе к горизонту, находится Луна. Это очень яркий визуальный эффект – ведь Солнце сейчас достигает высшей точки над горизонтом, а Луна – низшей.