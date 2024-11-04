Всего на пару сотен больше чем минимум? Эксперты рассказали про особенности среднего класса в Литве

Эксперт Литовского института свободного рынка Леонардас Марцинкявичюс сказал, что ОЭСР при своих подсчетах просто берет доходы в размере 75-200% средней зарплаты.
„Если во втором квартале этого года средняя зарплата чуть больше 2200 евро, то получается, что если у тебя доходы от 1000 до 2500 евро, ты относишься к среднему классу. Но такая характеристика не учитывает ни расходы человека, ни его потребности, ни образ жизни.
Один человек с меньшими доходами может жить от зарплаты до зарплаты, а другому нужно 2000 евро. Я бы сказал, что свободный, самостоятельный, работающий человек, который не зависит от милости властей - это представитель среднего класса. Он может сам о себе позаботиться, и сейчас и в будущем“, – сказал Марцинкявичюс.
Он заверил, что средний класс больше характеризует образ жизни, если же брать деньги, указанные ОЭСР, то в другой стране 900 евро - это меньше минимума.
„Как расходы, так и потребности характеризуют средний класс. Плюс образ жизни человека. Если ты умеешь ответственно распоряжаться своими финансами, можешь планировать будущее, можешь отложить какую-то часть своих доходов, возможно, даже что-то инвестировать, то это было бы универсальной характеристикой, которая не зависит от страны“, – считает Марцинкявичюс.
По его словам, обесценивание денег и вмешательство властей, с помощью разных политических средств повышающее доходы, ослабляют средний класс. Если человек хочет улучшить свою жизнь, купить машину или жилье, или что-то еще, а деньги постоянно обесцениваются, то среднему классу приходится несладко.
Профессор университета ISM Тадас Шараповас сказал, что пока в Литве очень стабильный период, часть среднего класса остается стабильной.
Из-за инфляции в последние 2-3 года средний класс не увеличивался. Однако сейчас, когда инфляция снизилась, деньги быстро не обесцениваются, ситуация улучшается.
„Характеристика среднего класса зависит от образа жизни, но важны экономический, политический и юридический аспекты“, – сказал Шараповас.
Средний класс способствует росту экономики. Чем выше доходы у людей, тем больше они участвуют в разных видах экономической деятельности.
Шараповас также сказал, что характеристика среднего класса по модели ОЭСР несколько странная.
„Человек с минимальной зарплатой с трудом может стать представителем среднего класса. Разве что такой человек живет с родителями или кто-то другой погашает часть его расходов.
Но если относиться к вопросу прагматично, то, думаю, что такой человек должен позволить себе откладывать 200-300 евро в месяц. Если человек получает 2000 евро „на руки“, то он должен откладывать примерно 10%.
Человек, относящийся к среднему классу, в идеальном случае не должен зависеть от одного источника доходов. Если он занимается индивидуальной деятельностью, у него свой бизнес или он работает по найму, то параллельно должны быть доходы за счет инвестиций, аренды недвижимости и т.д.“, – сказал Шараповас.
По его словам, представитель среднего класса должен владеть своим жильем и автомобилем. Правда, это может быть жилье, приобретенное в ипотеку или машина, взятая в лизинг.
Однако после суммирования всех расходов на жилье, автомобиль, страховку, если речь идет о среднестатистической семье с двумя детьми, прибавляем расходы на детей, медицинские расходы, доходов должно хватить на все это и еще минимум 10% люди должны отложить.
По данным ОЭСР, к среднему классу в Литве относится половина жителей, но на деле таких людей меньше.
„Если говорить о Литве и контексте соседних стран, думаю, мы говорим о доходах от 2000 евро „на руки“, если речь идет о среднем классе“, – сказал Шараповас.