Всего на пару сотен больше чем минимум? Эксперты рассказали про особенности среднего класса в Литве

Эксперт Литовского института свободного рынка Леонардас Марцинкявичюс сказал, что ОЭСР при своих подсчетах просто берет доходы в размере 75-200% средней зарплаты.

„Если во втором квартале этого года средняя зарплата чуть больше 2200 евро, то получается, что если у тебя доходы от 1000 до 2500 евро, ты относишься к среднему классу. Но такая характеристика не учитывает ни расходы человека, ни его потребности, ни образ жизни.