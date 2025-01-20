Все жалобы высылаемого из Литвы Иванова были отклонены

Иванов неоднократно обращался в административные суды с жалобой на решение Департамента миграции о его высылке из Литвы, однако суды принимали неблагоприятные для него решения.

Иванов в июле 1997 года был осужден за клевету на жертв 13 января 1991 года. В книге „Литовская тюрьма“ он утверждал, что жертвы 13 января - это фальсификация, а советская армия в Вильнюсе не убила ни одного защитника. Он был приговорен к году заключения и отбывал срок в тогдашней Алитусской колонии строгого режима.