Все жалобы высылаемого из Литвы Иванова были отклонены

Коллегия судей Главного административного суда Литвы (ГАСЛ), оценив все собранные в деле доказательства, аргументы истца, в принятом 15 января постановлении отметила, что суд первой инстанции принял обоснованное решение, что истец пропустил срок подачи жалобы.
Гражданин России Иванов просил возобновить срок подачи жалобы, поскольку он пропустил его не пос своей вине, а потому, что о решении узнал не своевременно.
Однако суд отметил, что не видит таких обстоятельств.
„Истец не указал важные причины, которые помешали бы ему в установленный срок подать жалобу, поэтому нет оснований для возобновления срока подачи иска“, – указал ГАСЛ.
Иванов должен был подать иск с 9 ноября 2023 года, но сделал это только 24 января 2024 года, после положенного срока.
Иванов неоднократно обращался в административные суды с жалобой на решение Департамента миграции о его высылке из Литвы, однако суды принимали неблагоприятные для него решения.
Напомним, что Департамент миграции принял решение о высылке Иванова еще в 2023 году.
Иванов в июле 1997 года был осужден за клевету на жертв 13 января 1991 года. В книге „Литовская тюрьма“ он утверждал, что жертвы 13 января - это фальсификация, а советская армия в Вильнюсе не убила ни одного защитника. Он был приговорен к году заключения и отбывал срок в тогдашней Алитусской колонии строгого режима.
24 января 2014 года Вильнюсский окружной суд начал рассмотрение дела о действиях против Литвы и публичном одобрении международных преступлений. Обвиняемые – Эрика Швенченене, Казимерас Юрайтис и Валерий Иванов.