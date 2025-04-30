Все, что надо знать о медведях в Литве: какова вероятность встречи, и что делать

„Когда появились сообщения о медведице с медвежонком, люди стали писать, как это здорово и приятно, но я считаю, что это проблема. Этот медвежонок вырастет, а медведь будет представлять угрозу не только для жителей леса, но и для людей, которые ездят в лес“, – писал Мантас.
Редакция Delfi писала, что 9, 10 марта одного медведя видели на хуторе. Он там расхаживал, пока его не напугали включившиеся прожекторы. Подозревают, что этот медведь неподалеку разворотил ульи.
„Мы видели, что медведи в Литве ходят по дворам, это уже не очень милые кадры. Я думаю, к распространению медведей надо относиться ответственнее, важно оценить риски, объяснять жителям, что и как“, – заметил Мантас.
Медведей в Литве немного, вероятность встречи с ними практически равна 0, но все же надо знать, что делать, если вы повстречали медведя в лесу или заметили у себя во дворе.
„Каждый хищник представляет определенную угрозу. <...> Надо избегать любого контакта с хищными животными, особенно, когда они едят или когда с ними находятся детеныши. Мама в дикой природе, как и в нашем обществе, становится агрессивной, когда защищает добычу или детенышей.
Я не могу утверждать, что угроза полностью отсутствует, но вероятность встретить медведя, с учетом их количества в нашей стране, почти нулевая. Такой вероятности нет, я не знаю, что для этого должно случиться“, – сказал собеседник.
Даукша отметил, что и пример соседей не дает повода для беспокойства – случаев нападения медведей на людей почти нет.
„В Латвии живет около 150 медведей, а у нас нет и 10, в Эстонии 1000 медведей и 100 из них можно убить ежегодно для того, чтобы популяция не росла, однако несчастных случаев там нет. Был несколько лет назад случай, когда разбуженный медведь поцарапал зимой ногу леснику, когда тот наступил на медведя в берлоге.
Но если взять статистику по всем странам, где живут медведи, то бывает не больше 20 несчастных случаев в год“, – заметил он.
По словам Даукши, людям важно знать, что к диким животным ни в коем случае нельзя приближаться, и не важно, о ком идет речь - медведе, рыси или волке.
Почему дикие животные приходят во дворы?
„Волки и рыси идут туда, потому что там есть домашний скот, медведи всеядны, поэтому тоже могут заглядывать. Медведи едят овес, разные зерновые, мясо, падаль, фрукты, мед, мы видели, как в Литве медведь разорил ульи.
Вот медведь и приходит на территорию человека, но такие случаи редкие, 2-3 появления в год. Я понимаю, что человек понес убытки, поломаны ульи, улетели пчелы.
Такое часто случается ночью. Днем подобное не увидишь. Если медведь появился у ульев днем, с ним что-то не так. Если включить свет, начать шуметь, медведь уйдет“, – сказал Даукша.
Он считает, что страх перед дикими животными - последствие чтения сказок и просмотра мультфильмов.
„Что касается волков, так они напали лишь на двоих человек: Красную шапочку и ее бабушку.
Чтобы волк напал на человека, такое бывает редко. Не надо бояться ходить в лес за грибами и ягодами, нет популяции, которая представляет угрозу для людей“, – сказал Даукша.
Бояться нечего, но полезно знать, как защититься и что делать, чтобы медведь не пришел во двор?
Даукша сказал, что от животных спасут заборы, чем они выше, тем лучше.
„Если вы заметили медведя, неважно, на каком расстоянии, старайтесь уйти подальше. Это надо делать спокойно. Я понимаю, когда вы напуганы, это сложно, но не надо громко кричать, размахивать руками и убегать, ведь иногда у животных срабатывает инстинкт. Медведь может бежать со скоростью 50-60 км/ч, поэтому он может догнать человека. Поэтому, если есть возможность, уходите.
Если вы очень близко, то надо издавать громкий звук, попытаться напугать, залезть на высокое дерево, если оно есть рядом.
Если избежать контакта не удается, ложитесь на землю, лицом вниз и закройте жизненно важные органы руками, прикройте голову, остается надеяться, что напуганный медведь вас не тронет“, – сказал Даукша.
По его словам, в Канаде, где водится много медведей, туристы носят с собой перечный газ и с его помощью отпугивают животных. Но это не значит, что все грибники в Литве должны носить с собой баллончики с таким газом.
„Можно успокоить людей, медведи в Литве встречаются только в восточных и северо-восточных районах – ни в центральной части, ни на западе медведей пока нет“, – заметил он, напомнив, что в Литве создана карта, на которой фиксируют места, где были замечены медведи.
„Перед тем как ехать в лес, взгляните на карту, будете знать, где видели медведей, обычно это пущи: Зеленая, Биржайская, Лабанорская, медведям нужен массив, удаленное место и покой“, – продолжил он.
Даукша считает, что число медведей в Литве будет расти, но медленно.
„Мой прогноз такой, через 10 лет у нас будет не больше 60-80 медведей. Прогноз такой - популяция появится, в экосистеме будет и медведь“, – сказал Даукша.