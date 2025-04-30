Все, что надо знать о медведях в Литве: какова вероятность встречи, и что делать

Медведей в Литве немного, вероятность встречи с ними практически равна 0, но все же надо знать, что делать, если вы повстречали медведя в лесу или заметили у себя во дворе.

„Мы видели, что медведи в Литве ходят по дворам, это уже не очень милые кадры. Я думаю, к распространению медведей надо относиться ответственнее, важно оценить риски, объяснять жителям, что и как“, – заметил Мантас.

Редакция Delfi писала, что 9, 10 марта одного медведя видели на хуторе. Он там расхаживал, пока его не напугали включившиеся прожекторы. Подозревают, что этот медведь неподалеку разворотил ульи.

„Когда появились сообщения о медведице с медвежонком, люди стали писать, как это здорово и приятно, но я считаю, что это проблема. Этот медвежонок вырастет, а медведь будет представлять угрозу не только для жителей леса, но и для людей, которые ездят в лес“, – писал Мантас.

„Каждый хищник представляет определенную угрозу. <...> Надо избегать любого контакта с хищными животными, особенно, когда они едят или когда с ними находятся детеныши. Мама в дикой природе, как и в нашем обществе, становится агрессивной, когда защищает добычу или детенышей.

Я не могу утверждать, что угроза полностью отсутствует, но вероятность встретить медведя, с учетом их количества в нашей стране, почти нулевая. Такой вероятности нет, я не знаю, что для этого должно случиться“, – сказал собеседник.

Даукша отметил, что и пример соседей не дает повода для беспокойства – случаев нападения медведей на людей почти нет.