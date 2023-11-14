Все больше вестников зимы: на смену дождю идут смешанные осадки

Во многих районах, в основном на юге страны, пройдут дожди, осадки будут небольшими. На западе и на севере без осадков. Днем будет 3–7 градусов тепла.

В ночь на среду будет пасмурно и сыро. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. На севере осадков будет немного. Усилится восточный ветер. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Местами возможен гололед.