Все больше вестников зимы: на смену дождю идут смешанные осадки

Во многих районах, в основном на юге страны, пройдут дожди, осадки будут небольшими. На западе и на севере без осадков. Днем будет 3–7 градусов тепла.
В ночь на среду будет пасмурно и сыро. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. На севере осадков будет немного. Усилится восточный ветер. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Местами возможен гололед.
В среду днем ситуация почти не изменится. Во многих районах прогнозируют осадки, местами мокрый снег. Будет дуть холодный северо-восточный, северный ветер. Днем будет от 2 градусов тепла на севере страны, 3–5 на большей части территории и до 6 на юге, около Друскининкай.
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