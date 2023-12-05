Все больше самоуправлений достигают эпидемического порога заболеваемости, самый высокий показатель в Вильнюсском округе

По данным Центра на 27 ноября – 3 декабря, общий показатель заболеваемости в стране достиг 1603,0 случая на 100 тыс. жителей, хотя 20-26 ноября он был ниже и составлял 1404,1 случая на 100 тыс. жителей.

Сообщается, что на прошлой неделе самый низкий уровень заболеваемости отмечался в Паневежском округе, самый высокий – в Вильнюсском округе.

"В настоящее время рост заболеваемости фиксируется не только в Литве, но и в других странах Балтии. Если сравнивать ситуацию за тот же период текущего года и прошлого года, то показатели заболеваемости, госпитализации и смертности схожи", – говорится в пресс-релизе НЦОЗ.

Отмечается, что на прошлой неделе эпидемического порога заболеваемости – 1500 случаев на 100 тыс. жителей – достигли 22 самоуправления.