Время работы Akropolis в новогодние праздники: будут открыты рестораны, развлекательные и спортивные клубы

24 декабря большинство действующих ресторанов, магазинов, объектов обслуживания и развлекательных заведений в Акрополисе будут открыты до 17.00, а магазины Maxima в этих торговых центрах будут открыты до 20.00. Отделения банков также будут открыты меньше обычного времени, а банк SEB, расположенный в вильнюсском Акрополисе в этот день вообще не будет работать. Кроме того, в период Рождества будет сокращено время работы кинотеатра, расположенного в вильнюсском Акрополисе, — он будет открыт до 16.00. Ermitažas в этот день будет открыт до 18.00, а Eurovaistinė — до 19.00.
В клайпедском Акрополисе на Рождество не будет работать боулинг, кинотеатр будет ждать посетителей до 15.00, а Eurovaistinė закроется в 18.00.
В Шяуляйском торговом центре в этот день также будет закрыт боулинг, кинотеатр будет ждать посетителей до 15.00, а Eurovaistinė откроется на час позже – в 9.00 и будет работать до 19 час.
Во второй день Рождества большинство магазинов и предприятий сферы услуг в Акрополисах будут открыты в обычном режиме, но не все банковские отделения будут открыты, а те, которые открыли свои двери, будут ждать посетителей по сокращенному графику работы.
Магазины Maxima, расположенные в торгово-развлекательных центрах, откроются на час позже – в 9 утра. Eurovaistinė и Ermitažas, расположенные в вильнюсском Акрополисе, также будут ждать посетителей с 9.00, а Eurovaistinė, расположенные в Акрополисе Клайпеды и Шяуляй начнут работу с 9.00 и будут открыты до 20.00.
31 декабря рестораны, магазины, почтовые отделения, Eurovaistinė, работающие в Акрополисе, закроются в 19.00, отделения банков также будут работать по сокращенному графику. Работающие здесь магазины Maxima будут открыты до 21.00. Ледовая арена в Клайпеде и Шяуляй будет открыта до 19.00, в Вильнюсе – до 19.30. В столичном Акрополисе кинотеатр будет работать до 16.00, в Клайпеде и Шяуляй, посетители смогут смотреть фильмы до 18.00. Спорт-бар и ресторан O’Learys, расположенные в вильнюсском „Акрополе“, закроются в 20.00.
1 января отмечая Новый год магазины, почтовые отделения и отделения банков, расположенные в Акрополисе не будут работать. В Клайпедском и Шяуляйском Акрополисах ледовая арена также не будет работать, а посетителей Вильнюсского торгово-развлекательного центра приглашают на находящуюся здесь ледовую арену с 12.00 до 21.00.
Рестораны в шяуляйском Акрополе“ также будут закрыты. В Вильнюсе и Клайпеде они будут открыты с 12.00 до 22.00. Кинотеатры в Акрополисах будут работать с 12.00 до 22.00, в те же часы будут работать O’Learys в вильнюсском Акрополисе, а также боулинг в Клайпедском и Шяуляйском Акрополисах.
Спортивный клуб Gym+, расположенный в клайпедском Акрополисе будет открыт для посетителей круглосуточно и без выходных.
В торговом центре Europa на Рождество и Новый год будет работать только спортивный клуб.
На Рождество, во второй день Рождества и в канун Нового года торговый центр Europa будет открыт с 10.00 до 17.00. В Рождество и Новый год все торговые точки и фирмы, предоставляющие услуги будут закрыты, за исключением постоянно действующего спортзала Lemon Gym. При этом магазин IKI будет работать с 8.00 до 17.00 часов 24, 26 декабря и в канун Нового года.