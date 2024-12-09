Время работы Akropolis в новогодние праздники: будут открыты рестораны, развлекательные и спортивные клубы

24 декабря большинство действующих ресторанов, магазинов, объектов обслуживания и развлекательных заведений в Акрополисе будут открыты до 17.00, а магазины Maxima в этих торговых центрах будут открыты до 20.00. Отделения банков также будут открыты меньше обычного времени, а банк SEB, расположенный в вильнюсском Акрополисе в этот день вообще не будет работать. Кроме того, в период Рождества будет сокращено время работы кинотеатра, расположенного в вильнюсском Акрополисе, — он будет открыт до 16.00. Ermitažas в этот день будет открыт до 18.00, а Eurovaistinė — до 19.00.