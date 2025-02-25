Временный запрет на посещение пациентов в Рокишкской больнице будет действовать как минимум две недели

„Сегодня утром зафиксирован незначительный рост числа пациентов с высокой температурой, поэтому ограничения на посещение пациентов будут действовать как минимум две недели“, – сообщила специалист по связям с общественностью Рокишкской больницы Агне Янушкене в комментарии для Elta, отправленном во вторник.
„Дальнейшие решения будут зависеть от заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей в больнице“, – пояснила она.
В понедельник сообщалось, что из-за участившихся случаев заражения инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом Рокишкская районная больница ввела временный запрет на посещение пациентов. Это разрешено только в исключительных случаях с разрешения завотделением.
Аналогичные меры в понедельник приняло и 1-е кардиологическое отделение больницы Santaros klinikos. Здесь в целях контроля над ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по гриппу посещение пациентов приостановлено до 3 марта.
По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), на прошлой неделе грипп унес жизни шести человек. Суммарный показатель заболеваемости гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) и COVID-19 достиг 1745,9 случаев на 100 тыс. человек.