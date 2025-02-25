Временный запрет на посещение пациентов в Рокишкской больнице будет действовать как минимум две недели

„Сегодня утром зафиксирован незначительный рост числа пациентов с высокой температурой, поэтому ограничения на посещение пациентов будут действовать как минимум две недели“, – сообщила специалист по связям с общественностью Рокишкской больницы Агне Янушкене в комментарии для Elta, отправленном во вторник.

„Дальнейшие решения будут зависеть от заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей в больнице“, – пояснила она.

В понедельник сообщалось, что из-за участившихся случаев заражения инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом Рокишкская районная больница ввела временный запрет на посещение пациентов. Это разрешено только в исключительных случаях с разрешения завотделением.