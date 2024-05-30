2024.05.30 16:50

Временно закрыт для купания пляж в Новой Вильне

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Maudykla Kretingoje
Maudykla Kretingoje
ФОТО: Made in Klaipėda
Перед началом сезона специалисты проверили качество воды в местах, где действуют официальные пляжи. Выяснилось, что в Новой Вильне, в воде около парка Гяровес зарегистрировано бактериологическое загрязнение. Временно пляж закрыт, пишет портал madeinvilnius.lt.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что несколько заборов воды показали сильное бактериологическое загрязнение энтерококками и кишечной палочкой. Предполагается, что загрязнения фиксируются из-за аварии на технологических бытовых стоках или из-за нелегального слива отходов.

Информация об ущербе природе передана Агентству охраны окружающей среды, установлен знак "Купаться запрещено".

Ответственные специалисты возьмут дополнительные пробы, чтобы выяснить источник загрязнения и установить нанесенный природе ущерб.

Муниципалитет отмечает, что проведенные перед началом сезона исследования показали, что на других вильнюсских пляжах вода чистая, купаться там разрешено.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии