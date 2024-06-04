Временно ограничено движение на столичной улице А.Юозапавичюса

Из-за работ по реконструкции теплосетей 4-21 июня 2024 г. временно будет запрещено движение на ул. А.Юозапавичюса, около перекрестка с ул. Калварию. Объехать этот участок можно по ул. Слуцко или перекрестку улиц А.Юозапавичюса-Ринктинес, пишет портал madeinvilnius.lt.