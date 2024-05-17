2024.05.17 10:16

Временно не будет работать система SPIS: будут проводиться профилактические работы

 
ru.DELFI.lt
Socialinė apsauga
Socialinė apsauga
ФОТО: Shutterstock nuotr.
С 17 мая в 12 часов дня до 19 мая в 11 часов вечера информационная система социальной поддержки семьи (SPIS), управляемая Министерством социального обеспечения и труда, будет недоступна по причине проведения профилактических работ.

В это время рекомендуется подать заявления на получение социальных пособий следующим образом:

  • отправьте заполненную форму заявления*, подписанную надежной электронной подписью, на адрес sis@vilnius.lt или отправьте ее с помощью системы электронной доставки на сайте https://epristatymas.lt/;
  • отправьте заполненный бланк заявления* по почте по адресу: ул. Кауно 3, LT-01314 Вильнюс;
  • подайте заявление на компенсацию расходов на отопление, горячую и питьевую воду и социальное пособие по телефону 070035545.

* необходимые формы для заполнения можно найти здесь.

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