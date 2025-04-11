Врачи, стажировавшиеся в Украине, вернулись в Литву

„Эта миссия и практический визит в Украину – наша первая инициатива. В дальнейшем из всех регионов Литвы врачи, хирурги, травматологи, анестезиологи, специалисты по психическому здоровью, медсестры и сотрудники скорой медицинской помощи поедут в Украину по плану и переймут опыт организации и оказания помощи, в том числе в условиях войны“, - подчеркнула М. Якубаускене.

М. Якубаускене заявила, что подобные стажировки, в ходе которых врачи страны получают знания и практику по работе в чрезвычайных ситуациях, очень важны для системы здравоохранения страны. Поэтому, по ее словам, министерство совместно с учреждениями здравоохранения страны намерено и дальше проводить подобные стажировки.

„Наши медики-профессионалы в реальных условиях в Украине учились у украинских коллег-медиков тому, как работать в условиях войны и как работать с травмами, полученными в ходе боевых действий“, - сказала министр здравоохранения журналистам в пятницу.

„Мы, как государство, как медики, можем узнать, что происходит в условиях военного времени, только побывав там и увидев, как всё обстоит на самом деле“, - подчеркнул А. Шимайтис.

Руководитель Клайпедской университетской больницы Аудрюс Шимайтис, который всего за несколько часов сформировал команду из четырех врачей, говорит, что узнать, как проходит работа в больнице во время войны, можно, только увидев ее своими глазами.

По ее словам, очень важно, чтобы медики, вернувшиеся из зоны боевых действий, смогли передать весь накопленный опыт коллегам, работающим в Литве, и помочь сформировать критическую медицинскую бригаду, способную реагировать в чрезвычайной ситуации.

Двое врачей, участвовавших в миссии, также поделились подробностями того, что они увидели и узнали во время посещения больницы на востоке Украины.

Врач-травматолог Тадас, который впервые прошел стажировку в Украине, подчеркнул, что хотя увиденное им в украинской больнице существенно отличается от того, как работают врачи в Литве, украинцы хорошо с этим справляются, работая в условиях войны.

„Там происходит настоящая жизнь, настоящая война на 100 процентов. И они справляются с этим. Работа операционных, работа анестезиологов, прибытие и отправление пациентов, реабилитация, дальнейшее возвращение к жизни – всё работает четко“, - подчеркнул врач из Клайпедской больницы.