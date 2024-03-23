Врачи Шешкинской поликлиники выписывают пациентам "шаги"

"Почему рецепты выдаем только для выздоровления, почему не выдаем их для сохранения здоровья? Цель нового пилотного проекта – поощрение и информирование людей о важности физической активности", – сказала автор идеи, глава платформы Walk15 Влада Мусвидайте-Вилчауске.
4000, 8000 или 10 000 шагов в день – вот три рецепта, которые отныне будут выписывать пациентам врачи Шешкинской поликлиники. С таким рецептом люди идут не в аптеку, а в приложение #walk15, объединяющее больше 650 000 пользователей.
"Пациент, получивший рецепт, с помощью телефона сканирует QR код и получает персональную программу. Цель вызова – три месяца выполнять предписание врача", – сказала Мусвидайте-Вилчауске.
Семейные врачи сказали, что впервые они смогут увидеть, выполняют ли пациенты их предписания.
"Доказано, что недостаточная физическая активность - фактор риска для развития хронических неинфекционных заболеваний. В Литве разные исследования свидетельствуют о низкой физической активности жителей, но тяжело найти способ для повышения их активности. Рецепт шагов – как раз то, что надо. Это приложение не только побудит людей ходить, но и гарантирует консультации и контроль со стороны врачей", – сказала координатор проекта в Шешкинской поликлинике Мигле Будрене.
По словам Будрене, по рекомендации ВОЗ, взрослым рекомендуется ходить ежедневно не менее 30 минут.
Пациенты, которые решатся принять вызов, получат советы от профессора Альбертаса Скурвидаса. В случае технических проблем пациентов проконсультирует команда #walk15.
Проект уже стартовал. Целевая аудитория – молодые люди 12-29 лет и лица 30-65 лет с хроническими заболеваниями (диабетом второго типа, гипертензией, ожирением).
На первом этапе рецепты будут выписывать 4 врача Шешкинской поликлиники. Если пилотный проект оправдает себя, круг расшириться.