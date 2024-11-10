Врачи – о жутком диагнозе: эта болезнь овеяна мифами, а как все обстоит на самом деле?

Во-первых, люди часто путают ВИЧ и СПИД. „ВИЧ-инфекция появляется, если заразиться вирусом ВИЧ и может длиться много лет – 5, 10, иногда 15, пока иммунитет не падает ниже уровня 200 CD4 клеток/мм3, когда иммунитет перестает защищать от бактерий и вирусов. Тогда уже у человека появляются оппортунистические инфекции, которые характеризуют как СПИД и злокачественными болезнями. В Литве это чаще всего туберкулез, а в США снижение клеток до ниже уровня 200 CD4 - это уже СПИД“, – сказала профессор Сантаришкской клиники Раймонда Матулёните, которая рассказала о разнице между ВИЧ и СПИД. По ее словам, сейчас все действия направлены на то, чтобы как можно скорее диагностировать ВИЧ-инфекцию, лечить ее и не допустить ее перерастания в СПИД.