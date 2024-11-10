Врачи – о жутком диагнозе: эта болезнь овеяна мифами, а как все обстоит на самом деле?

Очень важно своевременно диагностировать болезнь
Во-первых, люди часто путают ВИЧ и СПИД. „ВИЧ-инфекция появляется, если заразиться вирусом ВИЧ и может длиться много лет – 5, 10, иногда 15, пока иммунитет не падает ниже уровня 200 CD4 клеток/мм3, когда иммунитет перестает защищать от бактерий и вирусов. Тогда уже у человека появляются оппортунистические инфекции, которые характеризуют как СПИД и злокачественными болезнями. В Литве это чаще всего туберкулез, а в США снижение клеток до ниже уровня 200 CD4 - это уже СПИД“, – сказала профессор Сантаришкской клиники Раймонда Матулёните, которая рассказала о разнице между ВИЧ и СПИД. По ее словам, сейчас все действия направлены на то, чтобы как можно скорее диагностировать ВИЧ-инфекцию, лечить ее и не допустить ее перерастания в СПИД.
При заражении ВИЧ-инфекцией, по словам Матулёните, часто бывают симптомы, напоминающие грипп, однако потом пропадают все симптомы, пока ВИЧ не переходит в СПИД.
В январе 2024 года в Литве было зафиксировано 4102 больных ВИЧ (это общее число с момента начала пандемии). Около 18% этих людей уже умерли, у еще 18% болезнь перешла в СПИД. В Западных странах, по словам Матулёните, эти показатели обычно не превышают 10%. Число заболевших ВИЧ в 2022 г. удвоилось (тогда в Литву попало много беженцев). В последние несколько лет в Литве ежегодно ВИЧ диагностируют у примерно 130 жителей Литвы, а в 2023 г. было 168 новых случаев.
По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), каждый второй человек заразился ВИЧ-инфекцией, потому что употреблял инъекционные наркотики – 52,4% (2011 человек), больше трети заразились половым путем (28,8% (1103) во время гетеросексуальных и 9,5% (366) гомосексуальных отношений), зафиксированы 23 случая перинатального пути заражения (в 2022 г. - 15 случаев заболевания младенцев от больных матерей – все приехавшие из-за границы и родившиеся за границей), другим способом заразились – 8,7% (332), точный источник не установлен.
Дети чаще всего заражаются от мам
ВИЧ-инфекцией болеют не только взрослые, но и дети. Правда, они, по словам заведующей детского отделения инфекционных болезней Сантаришкской клиники Инги Ивашкявичене, чаще заражаются от беременных матерей.
Матулёните сказала, что часто слышит озабоченность в связи с тем, как больной человек может создать семью и родить детей.
„В Литве до сих пор у местных пациентов родились только 9 заразившихся младенцев, это хороший результат, по сравнению с соседями. <…> Это потому, что присмотр за беременными в Литве на высоком уровне. Беременных проверяют дважды – во время первого и третьего триместров. Всего в нескольких странах Европы есть такая же крепкая система проверки. <...> Вероятность передачи ВИЧ-инфекции ребенку снижается до 0,1%, если беременная, узнав о болезни, выполняет рекомендации врачей и получает лечение“, - сказала она.
Если у детей своевременно не диагностируют ВИЧ, то, по словам Ивашкявичене, позже инфекция поражает центральную нервную систему, поэтому своевременное лечение очень важно. Несколько характеристик больных ВИЧ детей – сильный и тяжело поддающийся лечению кандидоз, недостаточный прирост веса, затяжной хронический понос, различные изменения анализов крови, увеличение лимфатических узлов, изменения печени, селезенки и др.
Только часть пациентов попадает к врачу: мы в Европе на последнем месте
По словам Ивашкявичене, сейчас в Литве существует 5 систем исследования на ВИЧ. Во-первых, проверяют всех беременных, людей в местах лишения свободы, доноров, пациентов наркологических центров. Во-вторых, индивидуальные проверки с учетом риска, ВОЗ выделяет пять групп риска – люди, употребляющие инъекционные наркотики, заключенные, гомосексуалисты, трансгендеры и проститутки. Людей из этих групп и их партнеров относят к группе повышенного риска. В-третьих, при оценке общего состояния здоровья и таких характерных для ВИЧ болезней, как кандидоз, опоясывающий лишай, вирусный гепатит, низкий показатель лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина. „В таких случаях всегда стоит проверить человека. Это не значит, что у человека ВИЧ, но врачи должны обследовать людей с такими жалобами. Тест на ВИЧ стоит недорого, превенция в таком случае стоит дешевле, чем лечение пациентов со СПИДом“.
Сейчас поощряют интегрированное обследование - пациента проверяют на какую-то болезнь и заодно делают тест на ВИЧ. И пятая категория – самостоятельная проверка с помощью быстрого теста, который можно купить в аптеке.
Что касается возможностей лечения ВИЧ, во-первых, важно подчеркнуть, что сегодня ВИЧ прекрасно контролируется. Однако люди все еще часто приравнивают диагноз ВИЧ смертному приговору.
По словам Матулёните, если ВИЧ-инфекцию диагностируют своевременно, то возможности лечения, контроля доступны для всех пациентов. „Лечат всех пациентов, независимо от уровня иммунитета, социального положения, наличия страхования здоровья, работы и т.д. <…> Главная проблема в Литве – только половина пациентов попадает к врачам. По данным ВОЗ, по этому показателю Литва в Европе занимает самую низкую позицию“. Нередко пациенты затягивают с обращением к врачу и приходят в очень тяжелом положении, попадают в реанимацию, тогда уже прогноз необнадеживающий.
Лечение – очень эффективное и доступное для всех
Важно, что если человек вовремя попадает к врачу, лечение ВИЧ доступно для всех и оно квалифицированное. Если человек употребляет назначенные лекарства, он может жить полноценной жизнью. „Сейчас у нас есть такие препараты, которые дают немного побочных действий, они безопасны. Если их принимать, инфекция находится под контролем, ее в крови не обнаруживают, люди могут вести нормальный образ жизни. Некоторые врачи говорят, что за сахарным диабетом следить тяжелее, чем за ВИЧ“, – сказала Ивашкявичене.
По словам Матулёните, у абсолютного большинства ВИЧ-инфицированных, которые принимают подобранные препараты, количество вируса снижается до незаметного, поэтому человек уже не передает инфекцию другому. Известно также, что если ВИЧ-инфекцию установили на ранней стадии, пока у человека есть не меньше 500 CD4 клеток – если речь идет о 40-летней женщине, то она может прожить еще 42 года, а мужчине – еще 38 лет (это касается популяции в США и Европе). Это значит, что люди могут дожить до глубокой старости. Если диагноз ставят позже, то продолжительность жизни будет короче.
По словам профессора, в современном мире важно не смотреть на мифы и стереотипы, а сдавать анализы. Очень важно в этом деле и вовлечение общины, сознательность человека, ведь тесты – недорогие, доступные, их можно быстро и часто бесплатно сделать в медучреждениях, во время разных акций или дома.
Медицинский прогресс - огромен
От стигматизации ВИЧ-инфекции страдают и дети, заразившиеся во время беременности матери. По словам Ивашкявичене, ее пациентам приходилось даже менять школы и место жительства из-за нетолерантности общества. Такому ребенку боятся пожать руку, его боятся обнять и т.д., поскольку боятся заразиться.
Если у человека диагностировали ВИЧ-инфекцию, важно принимать таблетки (детям сироп) каждый день в одно и то же время. Однако в мире уже появились инъекции и препараты, которые действенны в течение длительного времени. Такой препарат колют раз в два месяца. Современные препараты от ВИЧ настолько эффективны, что пациентам не надо проверяться каждый месяц, профилактически анализы сдают раз в 6 месяцев, чтобы убедиться, что инфекции нет в крови.
Самые популярные мифы о ВИЧ-инфекции
ВИЧ – смертный приговор: миф. Если инфекцию диагностируют на ранней стадии – медикаментозное лечение гарантирует такую жизнь, которая почти не отличается от жизни здорового человека. Такой человек доживает до глубокой старости.
Заразиться могут только люди без социальных навыков, наркоманы, люди, у которых много сексуальных партнеров: миф. Заразиться может и человек, ведущий здоровый образ жизни. Кроме того, достаточно и одного сексуального партнера, если он болен, чтобы заболеть ВИЧ. Заразиться может человек любого возраста, социального статуса, пола, финансового положения.
ВИЧ – редкий диагноз: некоторым кажется, что диагноз ВИЧ ставят редко, но на самом деле мы живем в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции, с 1988 по 2023 г. в Литве было установлено 4102 случая заболевания ВИЧ, но не исключено, что их больше, просто не все люди приходят к врачам. В 2022 г., по сравнению с 2021 г., количество больных выросло в два раза - с 4,3 до 8,9 случаев на 100 000 жителей. Причина - большое число больных ВИЧ граждан других стран. Если не считать иностранцев, в 2022 г. показатель был 4,7 случаев на 100 000 жителей.
Для исследования на ВИЧ нужно регистрироваться к врачу: сейчас врач может назначить исследование в медучреждении, но можно бесплатно, быстро и анонимно провериться в специальных пунктах, во время акций или же можно купить тест в аптеке и выполнить его дома. Для этого потребуется всего капля крови из пальца. Места, где можно провериться, вы найдете здесь.
Если вы заболели, почувствуете симптомы: не обязательно. На самом деле сначала симптомы ВИЧ похожи на простуду или грипп, позже много лет может не быть никаких симптомов. Затем через несколько лет и даже через 10 лет инфекция прогрессирует до стадии СПИДа, тогда и появляются симптомы, но на этой стадии лечение сложное, показатели выживаемости низкие.
Больные не могут создать семью и завести детей: если инфекция диагностирована рано, и назначены необходимые препараты, абсолютное большинство пациентов может убедиться в том, что последующие анализы ВИЧ в крови не обнаруживают. Это значит, что люди могут жить полноценной жизнью, создать семью и завести детей.
Заразиться ВИЧ можно путем прикосновения к больному: это неправда. ВИЧ нельзя заразиться, если пользоваться тем же туалетом, бассейном, посудой или через укусы насекомых. ВИЧ не передается и путем рукопожатия или обнимания.
Достаточно один раз сдать тест на ВИЧ: миф, в жизни инфицированных тест должен стать нормальной и частой практикой, а при смене полового партнера, важно, чтобы оба они начали отношения, убедившись, что не болеют ВИЧ. Важно знать, что инкубационный период ВИЧ составляет около 3 недель (иногда 3-6 месяцев). На протяжении этого времени тесты не показывают болезнь, поэтому тестирование не должно быть однократным.