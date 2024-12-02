Врач – о коварной болезни: почему ею чаще болеют женщины, и почему важно вовремя начать лечение

Белокожие европейцы чаще болеют остеопорозом, чем чернокожие. Во всем мире люди стареют, увеличивается продолжительность жизни, кости с детства не укрепляются, поскольку не создают хорошие условия для увеличения плотности костей, кроме того, есть много болезней, а лекарства от них неблагоприятно сказываются на состоянии костей.

ВОЗ создала отдельную комиссию, которая занимается вопросами здорового старения и проблемой сохранения здоровья костей. Недавно была представлена статистика, которая показала, что в 2019 г. в мире зафиксировано 178 млн. новых переломов, а с 1990 г. их число выросло на 33,4%, это отчасти связано с ростом числа людей и их старением. В том же году было зарегистрировано 455 млн. симптоматических случаев внезапных и долгосрочных переломов, с 1990 г. их распространение выросло на 70,1%.