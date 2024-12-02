Врач – о коварной болезни: почему ею чаще болеют женщины, и почему важно вовремя начать лечение

Остеопороз - это метаболическое заболевание костей, которое проявляется в снижение плотности костной ткани, что вызывает слабость костей и переломы. Они возникают даже при незначительных травмах – если человек падает с высоты собственного роста.
По словам Красаускене, помощь больше всего требуется тем людям, у которых уже были такие переломы, которых не проверяли на остеопороз или проверяли, но не лечили: „Это пациенты группы большого риска, которых надо обследовать и лечить, стараться защитить от последующих переломов“.
– Что приводит к остеопорозу?
– Международный фонд остеопороза (IOF) пишет, что в группе людей старше 55 лет во всем мире ежеминутно фиксируется 70 переломов, связанных с остеопорозом. На последующих этапах жизни с ними сталкивается каждая третья женщина и каждый пятый мужчина. Остеопороз диагностируют по принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) характеристике. Этим заболеванием болеют 6,3% мужчин и 21,2% женщин старше 50 лет.
Сообщается, что 75% переломов шейки бедра, позвоночника и предплечья фиксируют у жителей старше 65 лет. Несмотря на то, что причиной перелома чаще всего указывают снижение плотности костной ткани, указывают также, что такие переломы чаще всего бывают у женщин после менопаузы и у мужчин старше 70 лет.
20 октября отмечают Всемирный день остеопороза. Каждый год подчеркивают – цель этого дня не только напомнить о болезни, осложнениях – переломах, которые приносят немало проблем, но и то, что кости надо укреплять с детства, беречь во взрослом возрасте и стараться сохранить здоровыми с возрастом.
Еще один неизбежный фактор – женский пол. У женщин кости мельче, иной структуры, а нехватка эстрогенов приводит к изменениям плотности костей и их структуры. Эти факторы риска обусловлены возрастом и полом. Еще одна причина, по которой остеопороз чаще развивается у женщин, – продолжительность жизни мужчин короче.
В числе клинических факторов ранняя – до 45 лет – менопауза, низкий индекс массы тела. В числе факторов риска ревматологические, эндокринные заболевания, болезни почек и других внутренних органов, которые приводят к более быстрому разрушению костной ткани, а также использование некоторых медикаментов для лечения этих болезней.
Хочу обратить внимание на то, что сейчас основным фактором риска считается пережитый ранее остеопорозный перелом. Пациенты, которые с ним столкнулись, входят в группу повышенного риска.
Остальные 20%, если говорить и плотности костей, составляет то, что мы накопили до 32 лет. Тут важны три фактора из детства и подросткового возраста, которые обуславливают плотность костной ткани.
Первое – физическая активность, поскольку движущаяся кость, „общаясь“ с работающими мышцами, направляет обмен на наращивание плотности. Второе – питание, тут важны белки, кальций и витамин Д. Третье – деятельность эндокринных желез и связанные с ними половые гормоны, гормоны роста.
– Когда и как можно провериться на остепороз?
– Профилактическую оценку минеральной плотности костной ткани (денситометрию) назначают всем женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Этот порядок утвержден Минздравом. Там перечислены и факторы риска и необходимые шаги для профилактики.
Однако есть определенная группа пациентов, которым денситометрию надо пройти раньше. Одна из причин - ранняя менопауза. Далее идут другие угрозы. Во-первых, люди, у которых были остеопорозные переломы. Потом идут те, кто длительное время (больше трех месяцев) принимает глюкокортикоиды, например, преднизолон.
Другие факторы риска: члены семьи больные остеопорозом, вторичные заболевания.
– Как обстоят дела с остеопорозом в Литве, если сравнивать с ситуацией в мире?
– Мы ничем не отличаемся от других стран.
Белокожие европейцы чаще болеют остеопорозом, чем чернокожие. Во всем мире люди стареют, увеличивается продолжительность жизни, кости с детства не укрепляются, поскольку не создают хорошие условия для увеличения плотности костей, кроме того, есть много болезней, а лекарства от них неблагоприятно сказываются на состоянии костей.
ВОЗ создала отдельную комиссию, которая занимается вопросами здорового старения и проблемой сохранения здоровья костей. Недавно была представлена статистика, которая показала, что в 2019 г. в мире зафиксировано 178 млн. новых переломов, а с 1990 г. их число выросло на 33,4%, это отчасти связано с ростом числа людей и их старением. В том же году было зарегистрировано 455 млн. симптоматических случаев внезапных и долгосрочных переломов, с 1990 г. их распространение выросло на 70,1%.
По подсчетам комиссии, в 5 самых больших странах Евросоюза и Швеции годовые расходы из-за ломких костей до 2030 года увеличатся на 27%, такая же тенденция наблюдается и в других странах мира.
Предполагается, что из-за роста числа людей в мире и старения ежегодное общее число переломов будет расти, причиной будет ломкость костей. Однако, согласно сообщению ВОЗ, риск таких переломов можно установить заранее, а благодаря действенной интервенции этих переломов можно избежать.
– Есть ли какие-то симптомы, которые появляются на ранних стадиях и помогают обнаружить болезнь?
– Нет. Если нет переломов, болей, нет никаких симптомов. Это тихая эпидемия.
– Что создает больше всего проблем, если говорить об остеопорозе, его диагностировании, лечении? Почему болезнь не диагностируют, это сложно сделать?
– Потому что считается, что человек естественным образом стареет, и, если бывают переломы, то это нормально, предотвратить их не пытаются. Но ясны клинические факторы риска и факторы риска падения. Если они есть, то пациент должен сам поинтересоваться у семейного врача. Если травматологи диагностировали остеопорозный перелом, должны напомнить пациентам о необходимости дальнейших анализов и возможностях лечения.
На консультацию к специалистам чаще всего направляют пациентов, у которых остеопороз не связан с возрастом, чтобы выявить наличие болезней, состояний, неблагоприятно влияющих на структуру костной ткани, минерализацию, обмен. Если у таких пациентов еще не было переломов, но есть риск переломов, падений, то после консультации с врачом целесообразно провести денситометрию.
Это вид рентгенологического исследования, ионизирующее излучение незначительное. Исследование позволяет установить плотность костей, диагностировать остеопороз.
Если плотность низкая, то диагностируют остеопороз, затем ищут переломы. Например, перелом спинного позвонка в области поясницы, мы бежим к врачу из-за болей в спине. Тогда делают рентген и выясняют причину. Но если перелом происходит в грудной части, не шейной, а ниже, он бывает безболезненным, его называют „молчаливым“, неклиническим.
Перелом спинных позвонков - серьезный звонок, пора применять лечение. Если диагностируют такие переломы, даже денситометрию делать не надо.
Переломы спинных позвонков бывают „молчаливыми", их обнаруживают случайно. Такое бывает, когда из-за других болезней делают рентген грудной клетки или органов брюшной полости. Тогда надо выяснять причину их появления.
Сейчас специалисты всего мира отмечают, что недостаточно внимания уделяют пациентам, которые уже столкнулись с переломами. И относят к группе большого риска. Рекомендуют начать их лечение препаратами, уплотняющими костные ткани.
– Вы упомянули лекарства, расскажите о лечении остеопороза. Можно ли его вылечить?
– Нет, эта болезнь неизлечимая. Это хроническое заболевание, цель ее долгосрочного лечения – не дать снизится плотности костей, увеличить плотность, избежать новых переломов. Лечение долгое, речь идет не о месяцах, а о годах. Оно нужно, чтобы остановить разрушение костей. На это и направлено действие медикаментов. Сейчас появляются новые лекарства, помогающие восстановить кости.
Назначают лекарство, сроки лечения и пациенты, входящие в группу большого риска, остаются под наблюдением на протяжении всей оставшейся жизни.
– Что будет, если вовремя не установить болезнь?
– Во-первых, если у человека были остеопорозные переломы, это предупреждение - они будут повторяться. Скажем, шел, поскользнулся, упал, оперся на руку – перелом костей запястья. Это типичный остеопорозный перелом и первый сигнал - костная ткань слабая. Рука зажила, звонок мы не услышали.
Самое сложное - переломы спинных позвонков. Что может заметить человек? Может заметить, что значительно уменьшился рост, от долгого стояния появляется неприятное ощущение между лопатками.
– Есть ли какая-то профилактика? Что надо делать?
– Профилактика - безопасное движение, избегать травм и переломов, пища с достаточным количеством белка и кальция, физическая активность – для сохранения мышц и их силы, равновесия.
Что касается кальция, БАДы с ним не надо использовать постоянно, а молодым людям кальций практические не рекомендуется. Тут важно оценить свое питание. Женщинам – если цикл менструаций нормальный, каждый день нужно получать 1000 мг кальция, после менопаузы – до 1200 мг.
Если вы каждый день едите молочные продукты (сыр, творог) – это основной источник кальция, вы получаете 800–900 мг в день. Если их не едите, то с другими продуктами получаете около 300 мг (цветная капуста, брокколи, кунжут, мак, цельнозерновой хлеб). В таких случаях нужны добавки.
– Как решать проблему, о которой вы говорите?
– Во-первых, должно быть, как во всем мире, женщины должны заботиться о своем здоровье, если пациент понимает, что у него переломы, знает, какие, особенно если это перелом запястья, или снимок показал перелом позвонков, то надо с врачом обсудить дальнейшие риски.
Во-вторых, семейный врач, если у него есть пациенты с переломами, должен назначать им лечение.
В-третьих, члены семьи пациента с переломом шейки бедра, которому еще не назначено лечение, должны обращаться к семейному врачу и решать вопрос.
Клинический опыт, появление новых медикаментов, опыт их использования корректируют алгоритмы лечения и наблюдения многих болезней. Превенция изменений костной ткани и переломов – один из вопросов здорового старения.