Впервые за 20 лет половина жителей Литвы удовлетворена демократией в стране

По результатам опроса, 52 % населения удовлетворены функционированием демократии в стране. В тоже время 44% недовольны функционированием демократии.
Средний показатель по Европейскому Союзу (ЕС) по этому вопросу составляет 55 %.
„По данным последнего Евробарометра, более половины граждан Литвы заявляют, что удовлетворены функционированием демократии в стране. Это самый высокий показатель, превышающий 50% впервые с момента вступления Литвы в Европейский Союз в 2004 году“, - цитируется в докладе главы представительства Еврокомиссии в Литве Марюса Ващеги. - Для сравнения, двадцать лет назад так ответила бы только четверть населения“, - добавил он.
Исследование также показывает, что большинство населения страны удовлетворены своей жизнью. Этот процент аналогичен среднему показателю по ЕС.
Поддерживающих военную помощь Украине, стало меньше
По мнению граждан Литвы, самой важной проблемой остается инфляция, на втором месте – здравоохранение, на третьем – международная ситуация.
По данным опроса, доверие к ЕС в Литве остается стабильно высоким - оно достигает 67 %. Только в Дании больше людей, доверяющих ЕС, чем в Литве.
Согласно опросу, большинство населения страны считает, что национальные СМИ предоставляют достоверную информацию.
Больше всего СМИ доверяют граждане Финляндии, Швеции и Дании, а меньше всего СМИ доверяют граждане Греции и Венгрии.
Граждане, как Литвы, так и всего ЕС сходятся во мнении, что тремя основными проблемами, стоящими перед ЕС, являются война на Украине, иммиграция и международная ситуация.
Хотя уровень поддержки Украины остается относительно высоким, наблюдается небольшое снижение числа граждан, которые поддерживают военную и финансовую поддержку Украины.
В Литве число тех, кто ее поддерживает, снизилось на 7 процентных пунктов - до 76 %, а в целом по ЕС в среднем такой показатель снизился до 58 %.
Россию по-прежнему считают угрозой
Однако такое же количество жителей Литвы и ЕС поддерживают введение санкций против России, как и год назад.
По данным опроса, убежденность европейцев в том, что Россия представляет собой угрозу безопасности Европы и их стран, остается практически неизменной: так считают 83% граждан Литвы и в среднем 76 % граждан всех стран ЕС.
Большинство жителей Литвы считают, что страны ЕС должны больше сотрудничать в укреплении своей обороны, а также считают, что необходимо усилить потенциал военной промышленности ЕС.
Хотя большинство жителей Литвы отрицательно относятся к России, в Литве у 14 % респондентов отношение к этой стране в какой-то мере или более позитивно.
Наиболее позитивно относятся к России Кипр, Греция, Болгария и Венгрия.
В то время треть населения Литвы и почти столько же граждан ЕС положительно относятся к Китаю.
Опрос Евробарометра проводился по заказу Еврокомиссии с 10 по 29 октября во всех 27 странах-членах Евросоюза.
В ходе исследования методом прямого интервью по всей Литве были опрошены 1018 респондентов, отобранных методом случайной выборки. Возраст респондентов – 15 лет и старше. Максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.