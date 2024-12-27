Впервые за 20 лет половина жителей Литвы удовлетворена демократией в стране

Исследование также показывает, что большинство населения страны удовлетворены своей жизнью. Этот процент аналогичен среднему показателю по ЕС.

„По данным последнего Евробарометра, более половины граждан Литвы заявляют, что удовлетворены функционированием демократии в стране. Это самый высокий показатель, превышающий 50% впервые с момента вступления Литвы в Европейский Союз в 2004 году“, - цитируется в докладе главы представительства Еврокомиссии в Литве Марюса Ващеги. - Для сравнения, двадцать лет назад так ответила бы только четверть населения“, - добавил он.

Средний показатель по Европейскому Союзу (ЕС) по этому вопросу составляет 55 %.

По результатам опроса, 52 % населения удовлетворены функционированием демократии в стране. В тоже время 44% недовольны функционированием демократии.

Граждане, как Литвы, так и всего ЕС сходятся во мнении, что тремя основными проблемами, стоящими перед ЕС, являются война на Украине, иммиграция и международная ситуация.

Больше всего СМИ доверяют граждане Финляндии, Швеции и Дании, а меньше всего СМИ доверяют граждане Греции и Венгрии.

По данным опроса, доверие к ЕС в Литве остается стабильно высоким - оно достигает 67 %. Только в Дании больше людей, доверяющих ЕС, чем в Литве.

По мнению граждан Литвы, самой важной проблемой остается инфляция, на втором месте – здравоохранение, на третьем – международная ситуация.

Хотя уровень поддержки Украины остается относительно высоким, наблюдается небольшое снижение числа граждан, которые поддерживают военную и финансовую поддержку Украины.

В Литве число тех, кто ее поддерживает, снизилось на 7 процентных пунктов - до 76 %, а в целом по ЕС в среднем такой показатель снизился до 58 %.

Россию по-прежнему считают угрозой

Однако такое же количество жителей Литвы и ЕС поддерживают введение санкций против России, как и год назад.

По данным опроса, убежденность европейцев в том, что Россия представляет собой угрозу безопасности Европы и их стран, остается практически неизменной: так считают 83% граждан Литвы и в среднем 76 % граждан всех стран ЕС.