Впервые в Литве проходит передвижная выставка, показывающая условия содержания животных в европейских фермах

„Защита животных, содержащихся в промышленных хозяйствах, практически отсутствует. Поэтому цель этой выставки – не только ознакомить общественность и политиков с самыми жестокими практиками, но и побудить их уделять больше внимания благополучию животных“, – говорит Габриэле Вайткявичюте, основательница неправительственной организации по защите животных Tušti narvai („Пустные клетки“), приглашая посетить передвижную выставку 22-23 июня.
„Животные, содержащиеся на промышленных фермах, всю жизнь проводят в тесных клетках или загонах. Хуже того, их пытают разными инструментами: электрическими кнутами, которые применяют, когда животные не слушаются, кольцами с шипами, которые вставляют телятам в носы так, что, когда они пытаются пить материнское молоко, шипы вонзаются в вымя“, — говорит Г. Вайткявичюте.
В ходе мобильной выставки, передвигающейся по Европе, посетителям на шести экранах покажут реальную жизнь животных, выращиваемых на промышленных европейских фермах. Также будут выставлены клетки, привезенные с таких ферм, бытовые приспособления для пыток животных, говорится в пресс-релизе.
„В интерактивном трейлере посетители смогут совершить виртуальную прогулку по промышленным животноводческим фермам и ненадолго переместиться в тесные клетки со свиньями, коровами, курами, где животные никогда не видят дневного света, а с ними обращаются так, как будто они не чувствуют боли или страха. Свиньи, например, ежегодно проводят полгода в клетках, где они могут сделать один шаг вперед и один шаг назад. Закон позволяет это делать с животными, которые умнее собак“, — рассказывает Г. Вайткявичюте о передвижной выставке Шведской организации защиты животных „Проект 1882“.
Европейская комиссия и страны-члены Евросоюза (ЕС) не только затягивают принятие решений, но и избегают совместной ответственности за обеспечение благополучия животных, подчеркивает депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.
„В течение следующих нескольких лет перед нами стоит задача информировать новообразованную Еврокомиссию, чтобы она приняла решения, которые слишком долго откладывались. Альтернативы ведению сельского хозяйства без содержания животных в тесных клетках уже давно представлены и названы. Первые результаты можно было увидеть уже в декабре прошлого года. Европейская комиссия представила, вероятно, самую крупную за последние двадцать лет реформу правил ЕС по защите животных. В целях борьбы с незаконной торговлей и более эффективного контроля условий содержания животных в торговых предприятиях необходимо улучшить отслеживаемость собак и кошек за счет обязательной маркировки и регистрации в национальных базах данных. Это первая инициатива по обеспечению защиты кошек и собак на уровне всего ЕС. Именно для ее принятия мы работали более всего. Однако есть еще много проблем. Необходимо обеспечить защиту животных, содержащихся в промышленных фермах“, - говорит депутат Европарламента.
По мнению Г. Вайткявичюте, именно общество делает реальные изменения в литовское законодательство и защиту животных: „Подписывая петицию, люди могут призвать политиков усилить защиту животных. Таким образом, меняются судьбы миллионов животных. Реальный пример тому – запрет звероферм в Литве“.
Передвижная выставка открыта для посетителей: 22 июня 2024г. с 10.00 до 19.00 час, 23 июня 2024 г. с 11.00 до 17.00 час.
Интерактивный трейлер, путешествующий по крупным городам Европы, уже побывал в Хельсинки, Таллине и Риге. А покинув Вильнюс, выставка будет экспонироваться в Варшаве, Берлине, Братиславе, Праге, Любляне, Будапеште, Мадриде, Лиссабоне, Порту, Барселоне и, наконец, в Брюсселе.