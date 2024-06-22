Впервые в Литве проходит передвижная выставка, показывающая условия содержания животных в европейских фермах

„В течение следующих нескольких лет перед нами стоит задача информировать новообразованную Еврокомиссию, чтобы она приняла решения, которые слишком долго откладывались. Альтернативы ведению сельского хозяйства без содержания животных в тесных клетках уже давно представлены и названы. Первые результаты можно было увидеть уже в декабре прошлого года. Европейская комиссия представила, вероятно, самую крупную за последние двадцать лет реформу правил ЕС по защите животных. В целях борьбы с незаконной торговлей и более эффективного контроля условий содержания животных в торговых предприятиях необходимо улучшить отслеживаемость собак и кошек за счет обязательной маркировки и регистрации в национальных базах данных. Это первая инициатива по обеспечению защиты кошек и собак на уровне всего ЕС. Именно для ее принятия мы работали более всего. Однако есть еще много проблем. Необходимо обеспечить защиту животных, содержащихся в промышленных фермах“, - говорит депутат Европарламента.