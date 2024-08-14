2024.08.14 07:04

Впервые в истории Литовского зоопарка в него привезли редкое животное

 
ru.DELFI.lt
Į Lietuvos zoologijos sodą atvyko dvipirštis tinginys
Į Lietuvos zoologijos sodą atvyko dvipirštis tinginys
ФОТО: Lietuvos zoologijos sodas

В джунглях Литовского зоопарка появился новый житель. Каунасцы и гости зоопарка могут познакомиться с жителем южно-американских джунглей – двупалым ленивцем Дегу. Он приехал в Литву из Германии.

„Двупалый ленивец в Литовском зоопарке появился впервые в истории. Этому ленивцу чуть больше года, он приехал из Германии. Он хорошо перенес поездку, сейчас адаптируется на новом месте“, – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене.

Из-за вырубки лесов в Южной Америке популяция двупалых ленивцев сильно сокращается.

Ленивцы спят 15–20 часов в сутки, обычно просыпаются ночью для кормежки. Большую часть времени они висят на деревьях вниз головой, держась за сучья. Ленивцы питаются ягодами, листьями, ветками, фруктами, небольшими насекомыми.

Литовский зоопарк напоминает, что ближайшее мероприятие в парке пройдет 19 августа в 11 ч. – день рождения львов Рудиса и Юодиса. Программу можно найти здесь: https://www.zoosodas.lt/events/lietuvos-zoologijos-sodo-liutu-gimtadienis/.

Посетить зоопарк можно в 10:00 до 20:00 ч. (в понедельник с 11:00 ч.). Билеты можно купить на сайте https://bilietai.zoosodas.lt/ или в кассах.

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