Впервые в истории Литовского зоопарка в него привезли редкое животное

„Двупалый ленивец в Литовском зоопарке появился впервые в истории. Этому ленивцу чуть больше года, он приехал из Германии. Он хорошо перенес поездку, сейчас адаптируется на новом месте“, – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене.

Из-за вырубки лесов в Южной Америке популяция двупалых ленивцев сильно сокращается.

Ленивцы спят 15–20 часов в сутки, обычно просыпаются ночью для кормежки. Большую часть времени они висят на деревьях вниз головой, держась за сучья. Ленивцы питаются ягодами, листьями, ветками, фруктами, небольшими насекомыми.