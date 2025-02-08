Впечатления с праздника корюшки в Паланге: сколько стоит рыба и блюда из нее

Журналист Delfi Томас Янонис рассказал о ценах.

„Жареная корюшка стоит от 7 до 10 евро. Свежая рыба продается по 7-13 евро за кг, цена зависит от способа ловли - на удочку или сетями. Пойманная сетями рыба дешевле“, – сказал журналист.

Готовая еда стоит дешевле.

„Например, уха стоит от 3 до 7 евро“, – рассказал журналист.

На празднике продают самые разные блюда: котлеты, сосиски, картофельная бабка, цеппелины, голубцы, рагу и т.д. Однако из-за большого числа собравшихся стоят огромные очереди, поэтому людям надо проявить терпение.

На праздник приехало немало торговцев из Латвии. Они также жарят корюшку на ул. Й.Басанавичаус. На ул. Витауто свои товары продают народные мастера из Латвии.