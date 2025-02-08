Впечатления с праздника корюшки: сколько стоит рыба и блюда из нее

Журналист Delfi Томас Янонис рассказал о ценах.
„Жареная корюшка стоит от 7 до 10 евро. Свежая рыба продается по 7-13 евро за кг, цена зависит от способа ловли - на удочку или сетями. Пойманная сетями рыба дешевле“, – сказал журналист.
Готовая еда стоит дешевле.
„Например, уха стоит от 3 до 7 евро“, – рассказал журналист.
На празднике продают самые разные блюда: котлеты, сосиски, картофельная бабка, цеппелины, голубцы, рагу и т.д. Однако из-за большого числа собравшихся стоят огромные очереди, поэтому людям надо проявить терпение.
На праздник приехало немало торговцев из Латвии. Они также жарят корюшку на ул. Й.Басанавичаус. На ул. Витауто свои товары продают народные мастера из Латвии.
„Люди все покупают, не считая денег, – сказал Янонис. – Говорят, что едут на праздник с другого конца Литвы, так на корюшку тем более денег хватит“.
В Паланге собравшихся ждет немало концертов.
Праздник корюшки будет проходить три дня.
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