Возвращающимся на родину литовцам, вся необходимая информация будет предоставляться по телефону, почте и на сайте

Как в понедельник сообщил МИД, консультации будут проводиться на специальном сайте, по телефону и по электронной почте.

Здесь по принципу "одного окошка" будут консультировать по наиболее важным вопросам, связанным с возвращением или приездом в Литву для проживания, учебы, работы, создания бизнеса, вопросам социальной поддержки, здравоохранения и другим актуальным вопросам.

До сих пор Министерство иностранных дел организовывало предоставление информации возвращающимся в Литву через Миграционный информационный центр "Renkuosi Lietuva" (Выбираю Литву).

По данным этого центра, в течение трех кварталов текущего года представители литовской диаспоры по вопросам, связанным с возвращением, обращались в среднем более 400 раз в месяц.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что большое внимание уделяется диаспоре и укреплению ее связей с государством.