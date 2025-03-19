2025.03.19 07:23

Возвращается весенняя погода: с каждым днем будет все теплее

 
ru.DELFI.lt
Miškuose pasirodė pirmosios žibutės
Miškuose pasirodė pirmosios žibutės
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Delfi

В среду в Литву начнет возвращаться весенняя погода. Днем особых осадков не ожидается.

Только на западе еще возможен небольшой дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Температура понемногу будет повышаться, воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. На юге страны облаков будет меньше. Ночью без осадковtikėtis. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, теплее будет у моря - 4 градуса тепла.

В четверг днем облачность уменьшится. Вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.

Оставшиеся дни недели будут по-весеннему теплыми, днем будет больше 10 градусов, а ночью до 3 градусов мороза.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии