Возвращается весенняя погода: с каждым днем будет все теплее

Только на западе еще возможен небольшой дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Температура понемногу будет повышаться, воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. На юге страны облаков будет меньше. Ночью без осадковtikėtis. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, теплее будет у моря - 4 градуса тепла.