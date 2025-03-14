Возвращается прохладная погода: пойдет дождь и мокрый снег

В субботу ночью облака рассеются, небо будет ясным. Вероятность осадков снизится до минимума. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7 градусов мороза.

В субботу днем Литва окажется в зоне действия антициклона. Небо будет ясным, лишь местами будет немного облаков. Днем без осадков, ветра не будет. Температура поднимется только до 4–8 градусов.

В воскресенье ночью ситуация почти не изменится. Ночью будет ясно, облачность увеличится только на северо-западе к утру. Осадков не ожидается. Утром усилится ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза. Немного теплее будет у моря.