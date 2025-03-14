2025.03.14 07:27

Возвращается прохладная погода: пойдет дождь и мокрый снег

 
ru.DELFI.lt
Saulėtas oras Lietuvos pajūryje
Saulėtas oras Lietuvos pajūryje
ФОТО: Rita Gečiūnaitė | Delfi

В пятницу днем атмосферное давление в Литве увеличится, циклон уйдет. Сохранится облачность, но с полудня на западе появится больше прояснений. К вечеру на западе во многих районах будет ясно. Осадки прекратятся, но местами в первой половине дня они еще возможны небольшие дожди или снег. Будет ветрено. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В субботу ночью облака рассеются, небо будет ясным. Вероятность осадков снизится до минимума. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7 градусов мороза.

В субботу днем Литва окажется в зоне действия антициклона. Небо будет ясным, лишь местами будет немного облаков. Днем без осадков, ветра не будет. Температура поднимется только до 4–8 градусов.

В воскресенье ночью ситуация почти не изменится. Ночью будет ясно, облачность увеличится только на северо-западе к утру. Осадков не ожидается. Утром усилится ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза. Немного теплее будет у моря.

В воскресенье днем по Литве пройдет холодный атмосферный фронт. В первой половине дня будет пасмурно на северо-западе страны, на юго-востоке еще будет солнечно. Во второй половине дня ситуация изменится – на северо-западе будет ясно, а на юго-востоке пасмурно. До вечера в большинстве районов пройдут небольшие осадки. Усилится ветер, местами до 15–18 м/с. Днем будет 3–8 градусов тепла.

В начале новой недели сохранится холодная погода. В ночь на понедельник осадки возможны лишь местами. Днем будет облачно, прогнозируют смешанные осадки. Однако время от времени будет выглядывать солнце. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 1–6 градусов мороза, чуть выше нуля будет только у моря. Днем будет 2–7 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии