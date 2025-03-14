Возвращается прохладная погода: пойдет дождь и мокрый снег

В субботу ночью облака рассеются, небо будет ясным. Вероятность осадков снизится до минимума. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7 градусов мороза.
В субботу днем Литва окажется в зоне действия антициклона. Небо будет ясным, лишь местами будет немного облаков. Днем без осадков, ветра не будет. Температура поднимется только до 4–8 градусов.
В воскресенье ночью ситуация почти не изменится. Ночью будет ясно, облачность увеличится только на северо-западе к утру. Осадков не ожидается. Утром усилится ветер. Ночью будет 2–7 градусов мороза. Немного теплее будет у моря.
В воскресенье днем по Литве пройдет холодный атмосферный фронт. В первой половине дня будет пасмурно на северо-западе страны, на юго-востоке еще будет солнечно. Во второй половине дня ситуация изменится – на северо-западе будет ясно, а на юго-востоке пасмурно. До вечера в большинстве районов пройдут небольшие осадки. Усилится ветер, местами до 15–18 м/с. Днем будет 3–8 градусов тепла.
В начале новой недели сохранится холодная погода. В ночь на понедельник осадки возможны лишь местами. Днем будет облачно, прогнозируют смешанные осадки. Однако время от времени будет выглядывать солнце. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 1–6 градусов мороза, чуть выше нуля будет только у моря. Днем будет 2–7 градусов тепла.