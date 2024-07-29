2024.07.29 10:50

Возросло доверие жителей Литвы к судам и правительству

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Суд
Суд
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По данным новейшего опроса, в июне незначительно возросло доверие к институтам, занимающих последние места в рейтинговой таблице. В первом месяце лета судам доверяли 40 проц. жителей, это на 5 проц. больше, чем в мае. Доверие к правительству возросло на 4 проц., доверять этому институту склонны 36 проц. респондентов.

21 июня – 7 июля этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.

По данным опроса, за месяц тройка наиболее благоприятно оцениваемых институтов не изменилась. В ней, как и месяцем ранее – армия, полиция и институт президента.

Армию, занимающую первое место в рейтинговой таблице, положительно оценивают 77 проц. Полиции, занимающей второе место, доверяют 74 проц. опрошенных, не доверяют 24 проц., у 2 проц. не было мнения.

Закрывает тройку лидеров институт президента, которому доверяют 72 проц. респондентов, не доверяют 24 проц., у 4 проц. не было мнения.

Доверие к Государственному фонду социального страхования (Содра), снизившееся в мае почти на десятую долю, в июне возросло на 5 проц., это позволило институту занять четвертое место в рейтинговой таблице. По данным опроса, в июне „Содре“ доверяли 62 проц. опрошенных, не доверяли 30 проц., у 8 проц. не было мнения об этом институте.

Схожая оценка и у Церкви. Этому институту доверяют 61 проц., не доверяют 31 проц., у 8 проц. не было мнения.

Далее в рейтинговой таблице – местное самоуправление (доверяют 57 проц.) и литовские СМИ (51 проц.).

Меньше всего жители доверяют Сейму

Несмотря на рост доверия, тройка институтов, которым жители доверяют меньше всего, не изменилась. Суды, Правительство и Сейм жители склонны оценивать скорее негативно.

По данным опроса, суды в июне положительно оценивали 40 проц. жителей, отрицательно – 48 проц.

Доверие к правительству, возросшее на 4 проц., не улучшило позицию этого института в рейтинговой таблице. Оно продолжает занимать предпоследнее место. Этому институту, по данным опроса, доверяют всего 36 проц. респондентов. 64 проц. указали, что оценивают правительство отрицательно.

Меньше всего жители доверяют Сейму – всего 29 проц. участников опроса указали, что доверяют парламенту, 67 проц. придерживались противоположного мнения. Еще у 4 проц. не было мнения.

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