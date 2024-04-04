Возникли вопросы в связи с аутентичностью подписей за двоих кандидатов в президенты: привлечены эксперты

"Я знаю, что они передали на проверку. Я спрашивал у сборщиков подписей, вряд ли там может быть что-то такое, но хорошо, пусть проверяют, нет проблем. Процедура нормальная", – сказал политик, заверив, что "точно никто одной рукой намеренно не заполнял".

"Это касается подписей за Жемайтайтиса и Мазурониса, при визуальной оценке показалось, что записи мог сделать один человек, поэтому мы и обратились к почерковедам", – пояснила Петронене.

По ее словам, членам ГИК показалось, что в подписных листах двоих кандидатов информация была записана одним человеком.

"Листы с подписями за двоих кандидатов были переданы в Литовский центр экспертизы, где их исследуют почерковеды, не было ли так, что сборщик подписей "помогал" людям вносить свои данные; нет ли записей, сделанных одной рукой; нет ли записей, отдельные фрагменты которых сделаны разными людьми", – сказала в четверг председатель ГИК Лина Петронене.

"Мы в офисе сами проверяли подписи, мы сами не хотим попадать в такую ситуацию, не хотим обманывать себя", – заметил Мазуронис, упомянув, что часть подписей, которые вызвали подозрения у ГИК, забраковала и его команда.

Жемайтайтис сказал Delfi, что никаких проблем в связи с подписями быть не может. По его сведениям, у ГИК есть сомнения в связи с 5 страницами подписей.

"Может и есть среди этих 500 подписей какой-то человек, который 1-2 листа заполнил, но у нас собрано 32 000 подписей, так что проблем нет. Мы их не проверяем, собираем в районах, в регионах, потом машина все сканирует, не вижу никакой проблемы", – сказал политик.